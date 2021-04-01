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    ДТП на Київщині: в області зіткнулися три вантажівки (фото)

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    На місці події працювали рятувальники та медики, які шпиталізували 39-річного водія вантажівки Daf - ДТП на Київщині: в області зіткнулися три вантажівки (фото)
    На місці події працювали рятувальники та медики, які шпиталізували 39-річного водія вантажівки Daf
    фото: Патрульна поліція

    Два екіпажі патрульних убезпечують дорожній рух

    Минулої доби, поблизу міста Березань на 70 км автодороги Київ – Харків, сталася ДТП. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    «Попередньо, водії вантажівок Scania та Man здійснили вимушену зупинку, оскільки один із них мав замінити переднє колесо. В той час, коли водії займались заміною колеса, керманич вантажівки Daf, ймовірно, не врахував дорожньої обстановки та не обрав безпечної швидкості руху, в наслідок чого здійснив зіткнення з обома припаркованими вантажівками», – йдеться у повідомленні патрульної поліції.

    На місці події працювали рятувальники та медики, які шпиталізували 39-річного водія вантажівки Daf. Також, два екіпажі патрульних убезпечують дорожній рух. Надалі слідчі встановлюватимуть усі обставини цієї автопригоди.

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    ДТП на Київщині: в області зіткнулися три вантажівки (фото)
    ДТП на Київщині: в області зіткнулися три вантажівки (фото)
    ДТП на Київщині: в області зіткнулися три вантажівки (фото)
    ДТП на Київщині: в області зіткнулися три вантажівки (фото)

    Тим часом, у Києві на вулиці Олени Теліги ввечері 28 березня сталася ДТП за участю мотоцикла й автомобіля патрульної поліції. Зазначають, що мотоцикліст дістав перелом руки, його госпіталізували.«Попередньо поліцейські почали гонитву за порушником на смузі громадського транспорту, підрізавши водночас мотоцикл», – ідеться в повідомленні.

    Теги: ДТП дороги Київщина аварія
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