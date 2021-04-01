ДТП на Київщині: в області зіткнулися три вантажівки (фото)
Два екіпажі патрульних убезпечують дорожній рух
Минулої доби, поблизу міста Березань на
«Попередньо, водії вантажівок Scania та Man здійснили вимушену зупинку, оскільки один із них мав замінити переднє колесо. В той час, коли водії займались заміною колеса, керманич вантажівки Daf, ймовірно, не врахував дорожньої обстановки та не обрав безпечної швидкості руху, в наслідок чого здійснив зіткнення з обома припаркованими вантажівками», – йдеться у повідомленні патрульної поліції.
На місці події працювали рятувальники та медики, які шпиталізували 39-річного водія вантажівки Daf. Також, два екіпажі патрульних убезпечують дорожній рух. Надалі слідчі встановлюватимуть усі обставини цієї автопригоди.
Тим часом, у Києві на вулиці Олени Теліги ввечері 28 березня сталася ДТП за участю мотоцикла й автомобіля патрульної поліції. Зазначають, що мотоцикліст дістав перелом руки, його госпіталізували.«Попередньо поліцейські почали гонитву за порушником на смузі громадського транспорту, підрізавши водночас мотоцикл», – ідеться в повідомленні.