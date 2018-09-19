ДТП на Оболоні: автівка збила хлопця на пішохідному переході (фото)
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Фото: dtp.kiev.ua
ДТП сталася на вул. Маршала Тимошенко
Постраждалий пішохід після ДТП знаходився у свідомості
Сьогодні, 19 вересня, близько 17-ї години на вул. Маршала Тимошенка в Оболонському районі Києва сталася ДТП з постраждалими.
Як повідомляє паблік dtp.kiev.ua, автомобіль збив хлопця на пішохідному переході.
«Збили хлопця на пішохідному переході. Ще в свідомості», - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці встановлять винного у ДТП.
Як повідомлялося, 19 вересня у Києві на вулиці Антоновича сталася дорожньо-транспортна пригода за участю п’яти автомобілів. За попередніми даними, водій «Фольксвагена» не впорався з керуванням і перекинувся.