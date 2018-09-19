  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ДТП на Оболоні: автівка збила хлопця на пішохідному переході (фото)

    • Розсилка
    ДТП сталася на вул. Маршала Тимошенко - ДТП на Оболоні: автівка збила хлопця на пішохідному переході (фото)
    Фото: dtp.kiev.ua
    ДТП сталася на вул. Маршала Тимошенко

    Постраждалий пішохід після ДТП знаходився у свідомості

    Сьогодні, 19 вересня, близько 17-ї години на вул. Маршала Тимошенка в Оболонському районі Києва сталася ДТП з постраждалими.

    Як повідомляє паблік dtp.kiev.ua, автомобіль збив хлопця на пішохідному переході.

    «Збили хлопця на пішохідному переході. Ще в свідомості», - йдеться в повідомленні.

    Правоохоронці встановлять винного у ДТП.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    ДТП на Оболоні: автівка збила хлопця на пішохідному переході (фото)
    ДТП на Оболоні: автівка збила хлопця на пішохідному переході (фото)
    ДТП на Оболоні: автівка збила хлопця на пішохідному переході (фото)
    ДТП на Оболоні: автівка збила хлопця на пішохідному переході (фото)

    Як повідомлялося, 19 вересня у Києві на вулиці Антоновича сталася дорожньо-транспортна пригода за участю п’яти автомобілів. За попередніми даними, водій «Фольксвагена» не впорався з керуванням і перекинувся.

    Читайте також
    ДТП Київ автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ