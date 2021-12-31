ДТП паралізувала рух трасою Київ–Одеса (фото)

Під Києвом сталася серйозна ДТП

У п’ятницю, 31 грудня, вранці на 32 км автодороги Київ–Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Патрульні не інформують про подробиці ДТП і кількість постраждалих.

На місці працюють лікарі швидкої допомоги.

У зв’язку із ДТП рух транспортних засобів ускладнено у напрямку міста Київ.

Обставини автопригоди встановлюють слідчі.

Патрульні попереджають, що на дорогах ожеледиця та закликають водіїв бути уважними та дотримуватися правил дорожнього руху.

Як повідомлялося, 31 грудня вранці на Бориспільській трасі сталися декілька ДТП, в яких зіткнулися десятки автівок.

Впродовж минулої доби, 30 грудня, рятувальники ДСНС здійснили 12 виїздів для надання допомоги водіям, які стали заручниками негоди на автошляхах Запорізької області. За допомогою спецтехніки та тросів витягли на проїзну частину автошляху 11 вантажних автомобілів та три легковики.

31 грудня в Україні оголошено I рівень небезпеки через погіршення погодних умов.

За прогнозом синоптиків, сьогодні в Україні в більшості регіонів потеплішає. Мороз залишиться тільки на Сході. Температура повітря вдень триматиметься в межах -4...+6 градусів, а вночі опуститься до -10. У західних областях буде хмарно, дощитиме.