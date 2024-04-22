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На Київщині мікроавтобус з людьми впав у провалля на дорозі, є загиблі

Ірина Міллер
glavcom.ua
На Київщині мікроавтобус з людьми впав у провалля на дорозі, є загиблі
Бригадами «швидкої» постраждалих направили до Бородянської та Іванківської лікарень
фото Головне управління ДСНС України у Київській області, Facebook

Аварія сталася на трасі Іванків-Радомишль

На Київщині, поблизу села Олива, сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинуло двоє людей. Пасажирський мікроавтобус впав у провалля, яке утворилося на дорозі. Про це повідомляє ДСНС у Київській області.

Аварія сталася на трасі Іванків-Радомишль. 

«Мікроавтобус віз людей на роботу у село Пісківка і перекинувся у провалля. На момент аварії в салоні перебувало 9 пасажирів», – йдеться у повідомленні. 

В салоні мікроавтобуса перебувало 9 пасажирів
В салоні мікроавтобуса перебувало 9 пасажирів
фото Головне управління ДСНС України у Київській області

За результатами проведених аварійно-рятувальних робіт, було виявлено двох загиблих та семеро людей у тяжкому стані.

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Бригадами «швидкої» постраждалих направили до Бородянської та Іванківської лікарень. Деталі події встановлюються.

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Як повідомлялося, ввечері, 21 квітня, у Києві в Оболонському районі сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула жінка. Про це повідомляє поліція Києва.

Правоохоронці встановили, що водій BMW, 1987 року народження, рухаючись по проїзній частині, не впорався з керуванням та вилетів на узбіччя, травмувавши двох пішоходів. Внаслідок зіткнення жінка, 1983 року народження, отримала травми несумісні з життям та загинула. Ще одного постраждалого, місцевого мешканця 1990 року народження, лікарі з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

Теги: Київщина ДТП

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