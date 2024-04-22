На Київщині мікроавтобус з людьми впав у провалля на дорозі, є загиблі
Аварія сталася на трасі Іванків-Радомишль
На Київщині, поблизу села Олива, сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинуло двоє людей. Пасажирський мікроавтобус впав у провалля, яке утворилося на дорозі. Про це повідомляє ДСНС у Київській області.
Аварія сталася на трасі Іванків-Радомишль.
«Мікроавтобус віз людей на роботу у село Пісківка і перекинувся у провалля. На момент аварії в салоні перебувало 9 пасажирів», – йдеться у повідомленні.
За результатами проведених аварійно-рятувальних робіт, було виявлено двох загиблих та семеро людей у тяжкому стані.
Бригадами «швидкої» постраждалих направили до Бородянської та Іванківської лікарень. Деталі події встановлюються.
Як повідомлялося, ввечері, 21 квітня, у Києві в Оболонському районі сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула жінка. Про це повідомляє поліція Києва.
Правоохоронці встановили, що водій BMW, 1987 року народження, рухаючись по проїзній частині, не впорався з керуванням та вилетів на узбіччя, травмувавши двох пішоходів. Внаслідок зіткнення жінка, 1983 року народження, отримала травми несумісні з життям та загинула. Ще одного постраждалого, місцевого мешканця 1990 року народження, лікарі з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.
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