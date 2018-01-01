ДТП в центрі Києва: від потужного удару авто перекинулося

Обидва учасники аварії стверджують, що їхали на «зелений»

Вночі в Києві на перетині вулиць Хрещатик і Михайлівській сталася масштабна ДТП з перекиданням. Зіткнулися автомобілі Audi і Ford. Про це повідомляє паблік Київ Оперативний. В результаті зіткнення автомобіль Audi перекинувся на бік. Обидва учасники аварії стверджують, що їхали на «зелений», зовсім скоро це можна



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Обидва учасники аварії стверджують, що їхали на «зелений»

Вночі в Києві на перетині вулиць Хрещатик і Михайлівській сталася масштабна ДТП з перекиданням.

Зіткнулися автомобілі Audi і Ford.

Про це повідомляє паблік Київ Оперативний.

В результаті зіткнення автомобіль Audi перекинувся на бік.

Обидва учасники аварії стверджують, що їхали на «зелений», зовсім скоро це можна буде дізнатися, так як в місці ДТП багато камер відеоспостереження.

На щастя, в цій аварії обійшлося без постраждалих.

Рух у бік Європейської площі частково був ускладнений.

Нагадаємо, ДТП з численними постраждалими сталася 1 січня близько 22:30, на вулиці Стеценко, між рестораном «Дубки» та вулицею Саратівською.