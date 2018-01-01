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    ДТП в центрі Києва: від потужного удару авто перекинулося

    Обидва учасники аварії стверджують, що їхали на «зелений»
    Вночі в Києві на перетині вулиць Хрещатик і Михайлівській сталася масштабна ДТП з перекиданням.  Зіткнулися автомобілі Audi і Ford. Про це повідомляє паблік Київ Оперативний. В результаті зіткнення автомобіль Audi перекинувся на бік. Обидва учасники аварії стверджують, що їхали на «зелений», зовсім скоро це можна
    • Сьогодні, 05:29
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    Обидва учасники аварії стверджують, що їхали на «зелений»

    Вночі в Києві на перетині вулиць Хрещатик і Михайлівській сталася масштабна ДТП з перекиданням. 

    Зіткнулися автомобілі Audi і Ford.

    Про це повідомляє паблік Київ Оперативний.

    В результаті зіткнення автомобіль Audi перекинувся на бік.

    Обидва учасники аварії стверджують, що їхали на «зелений», зовсім скоро це можна буде дізнатися, так як в місці ДТП багато камер відеоспостереження.

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    ДТП в центрі Києва: від потужного удару авто перекинулося
    ДТП в центрі Києва: від потужного удару авто перекинулося
    ДТП в центрі Києва: від потужного удару авто перекинулося
    ДТП в центрі Києва: від потужного удару авто перекинулося

    На щастя, в цій аварії обійшлося без постраждалих.

    Рух у бік Європейської площі частково був ускладнений.

    Нагадаємо, ДТП з численними постраждалими сталася 1 січня близько 22:30, на вулиці Стеценко, між рестораном «Дубки» та вулицею Саратівською.

    ДТП Київ автомобіль
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