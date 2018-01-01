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    Лобове зіткнення автівок у Києві: четверо постраждалих

    ДТП сталася через те, що водій Mercedes виїхав на смугу зустрічного руху
    ДТП з численними постраждалими сталася 1 січня близько 22:30, на вулиці Стеценко, між рестораном «Дубки» та вулицею Саратівською. Про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua, інформує «Главком». На звуженому відрізку дороги (проводять ремонтні роботи більше 10 років) дорогу не поділили водії автомобілів Mercedes та
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    <div class="copy">Понівечені після ДТП автомобілі</div>
    Фото: dtp.kiev
    Понівечені після ДТП автомобілі

    ДТП сталася через те, що водій Mercedes виїхав на смугу зустрічного руху

    ДТП з численними постраждалими сталася 1 січня близько 22:30, на вулиці Стеценко, між рестораном «Дубки» та вулицею Саратівською.

    Про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua, інформує «Главком».

    На звуженому відрізку дороги (проводять ремонтні роботи більше 10 років) дорогу не поділили водії автомобілів Mercedes та Audi.

    За попередньою інформацією, автомобіль Mercedes рухався зі сторони станції метро Сирець у бік Інтернаціональної площі, автомобіль Audi - у зустрічному напрямку.

    Свідкі аварії стверджують, що Mercedes рухався на великій швидкості, а потім вилетів на зустрічну смугу.

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    Лобове зіткнення автівок у Києві: четверо постраждалих
    Лобове зіткнення автівок у Києві: четверо постраждалих
    Лобове зіткнення автівок у Києві: четверо постраждалих
    Лобове зіткнення автівок у Києві: четверо постраждалих
    Лобове зіткнення автівок у Києві: четверо постраждалих
    Лобове зіткнення автівок у Києві: четверо постраждалих
    Лобове зіткнення автівок у Києві: четверо постраждалих
    Лобове зіткнення автівок у Києві: четверо постраждалих
    Лобове зіткнення автівок у Києві: четверо постраждалих
    Лобове зіткнення автівок у Києві: четверо постраждалих
    Лобове зіткнення автівок у Києві: четверо постраждалих
    Лобове зіткнення автівок у Києві: четверо постраждалих
    Лобове зіткнення автівок у Києві: четверо постраждалих

    В салоні автомобіля Audi затисло пассажирку, яку діставали бійці ДСНС.

    Постраждали всі учасники аварії - чотири особи. 1 - водій Mercedes (найбільше постраждав), 3 - сім‘я, в тому числі, і дитина. Всіх було терміново госпіталізовано.

    На місці працювали лікарі швидкої, патрульні поліцейські та бійці ДСНС. 

    До слова, Нацполіція опублікувала трагікомічну соціальну рекламу про ДТП в Україні.

    ДТП Київ ДСНС водій автомобіль
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