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    На трасі Київ-Ковель трапилася серйозна ДТП. Одна з автівок палала (фото, відео)

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    Обидві автівки сильно розбиті, одна з них горіла - На трасі Київ-Ковель трапилася серйозна ДТП. Одна з автівок палала (фото, відео)
    Обидві автівки сильно розбиті, одна з них горіла
    Фото: Главком

    Через ДТП рух на трасі Київ–Ковель паралізовано

    Сьогодні, 23 квітня, вранці сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода на трасі Київ–Ковель. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

    Аварія трапилася на трасі в районі смт Ворзель.

    На смузі в напрямку Києва зіткнулися два автомобілі. В результаті удару одна автівка загорілась. Для ліквідації пожежі на місце прибули рятувальники ДСНС.

    Інформації про потерпілих немає

    Причини та обставини ДТП встановлює поліція, яка працює на місці аварії.

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    На трасі Київ-Ковель трапилася серйозна ДТП. Одна з автівок палала (фото, відео)
    На трасі Київ-Ковель трапилася серйозна ДТП. Одна з автівок палала (фото, відео)
    На трасі Київ-Ковель трапилася серйозна ДТП. Одна з автівок палала (фото, відео)

    Наразі траса Київ–Ковель перекрита, утворився затор.

    Як повідомлялося, 22 квітня на 18 км автодороги Київ–Одеса зіткнулися три автомобілі.

    Також 22 квітня на проспекті Лобановського в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки. На спуску на мокрій дорозі фуру занесло, водій вантажівки викрутив кермо вліво і через три зустрічні смуги вилетів через відбійник у кювет.

    Теги: пожежа ДТП ДСНС Київщина автомобіль рятувальники
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