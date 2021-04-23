На трасі Київ-Ковель трапилася серйозна ДТП. Одна з автівок палала (фото, відео)

Обидві автівки сильно розбиті, одна з них горіла

Через ДТП рух на трасі Київ–Ковель паралізовано

Сьогодні, 23 квітня, вранці сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода на трасі Київ–Ковель. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Аварія трапилася на трасі в районі смт Ворзель.

На смузі в напрямку Києва зіткнулися два автомобілі. В результаті удару одна автівка загорілась. Для ліквідації пожежі на місце прибули рятувальники ДСНС.

Інформації про потерпілих немає

Причини та обставини ДТП встановлює поліція, яка працює на місці аварії.

Наразі траса Київ–Ковель перекрита, утворився затор.

Як повідомлялося, 22 квітня на 18 км автодороги Київ–Одеса зіткнулися три автомобілі.

Також 22 квітня на проспекті Лобановського в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки. На спуску на мокрій дорозі фуру занесло, водій вантажівки викрутив кермо вліво і через три зустрічні смуги вилетів через відбійник у кювет.