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    Смертельна ДТП у Києві: таксі влетіло у вантажівку (відео)

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    Автомобіль таксі врізався у припарковану вантажівку - Смертельна ДТП у Києві: таксі влетіло у вантажівку (відео)
    Автомобіль таксі врізався у припарковану вантажівку
    Фото: скріншот відео

    В результаті ДТП загинув водій таксі

    Сьогодні, 10 липня, на з'їзді з вулиці Богатирської в Оболонському районі Києва в бік Вишгорода сталася дорожньо-транспортна пригода з фатальними наслідками.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Водій автомобіля служби таксі Non stop на величезній швидкості в'їхав у припарковану на узбіччі вантажівку.

    Удар був дуже сильний, що призвело до загибелі водія таксі.

    Як повідомлялося, 9 липня близько 23:00 в районі будинку № 169 по вулиці Полтавське Шосе у місті Дніпро сталася ДТП, у якій загинуло троє людей.

    таксі ДТП Київ вантажівки водій
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