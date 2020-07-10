Смертельна ДТП у Києві: таксі влетіло у вантажівку (відео)



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Автомобіль таксі врізався у припарковану вантажівку Фото: скріншот відео

В результаті ДТП загинув водій таксі

Сьогодні, 10 липня, на з'їзді з вулиці Богатирської в Оболонському районі Києва в бік Вишгорода сталася дорожньо-транспортна пригода з фатальними наслідками.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Водій автомобіля служби таксі Non stop на величезній швидкості в'їхав у припарковану на узбіччі вантажівку.

Удар був дуже сильний, що призвело до загибелі водія таксі.

Як повідомлялося, 9 липня близько 23:00 в районі будинку № 169 по вулиці Полтавське Шосе у місті Дніпро сталася ДТП, у якій загинуло троє людей.