У Миколаєві п’яний водій на Lexus протаранив супермаркет і тікав від поліції в трусах (відео)



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Винуватець аварії був в одних трусах

У Миколаєві поліція зупинила водія, який був п'яним і в одних трусах

У Миколаєві поліція зупинила п'яного водія за кермом Lexus. Чоловік протаранив супермаркет, а потім намагався втекти від правоохоронців. Про це йдеться на сайті «Новости N».

Винуватець аварії був в одних трусах. Аварія сталася на перетині вулиць 1-ї Слобідської та Севастопольської.

В поліцію повідомили очевидці, що в супермаркет в'їхав Lexus, але потім швидко поїхав. Правоохоронці швидко наздогнали винуватця і зрозуміли, що чоловік перебуває в стані алкогольного сп'яніння.

На прохання пред'явити документи, чоловік відповів, що машина зовсім не його, документів немає і взагалі автомобілем керував якийсь інший чоловік, який зник у невідомому напрямку.

Водій від керування відсторонено, щодо його залишені протоколи про адміністративні правопорушення. Автомобіль відправили на штрафмайданчик.

Нагадаємо, 12 липня на Столичному шосе під Києвом сталася аварія, в якій загинула майже вся багатодітна родина.

Спочатку водій «Мерседеса» протаранив «Мерседес Спринтер», а потім вилетів на зустрічну смугу, де врізався у «Хюндай». В автівці одразу загинули чоловік, жінка, їхня донька. Згодом помер і 10-річний хлопчик.

За життя ще однієї дитини – 12-річного хлопчика – борються лікарі. Станом на 14 липня стан дитини стабільний.