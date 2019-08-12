Двері центрального залізничного вокзалу Києва відремонтують за 3,5 млн грн



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Середня вартість реставрації одних дверей коштуватиме залізничникам близько 138 тис. грн

Загалом планується відремонтувати 26 дверей

Філія «Пасажирська компанія» АТ «Українська залізниця» замовила ТОВ «Асор Груп» капітальний ремонт дверей центрального залізничного вокзалу Києва за 3,57 млнгрн.

Згідно з тендерною документацією виконавець робіт повинен провести демонтаж, реставрацію та встановлення існуючих дверей залізничного вокзалу, повідомляє «Zалізниця без корупції» з посиланням на ProZorro.

Загалом планується відремонтувати 26 дверей:

12 дверей парадного входу, вхідна група №1;

6 дверей парадного входу, вхідна група №2;

8 дверей входу на платформу №1.

Таким чином, середня вартість реставрації одних дверей коштуватиме залізничникам близько 138 тис. грн. За таку суму має бути проведено шпаклювання тріщин, заміна пошкоджених елементів, фрезерування пошкоджених елементів полотна та вклеювання деревини, заміна латунних пластин та інші відновлювальні роботи.

ТОВ «Асор Груп» зареєстроване лише 8 місяців тому. Фірма прописана в житловій багатоповерхівці по вулиці Бориса Гмирі, 9 в Києві. Власником «Асор Груп» є Олена Антіпова з міста Щастя Луганської області, яке знаходиться на лінії розмежування. Раніше фірма не мала жодних державних контрактів.

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