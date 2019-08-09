Бруд, сморід, крадіжки: на що перетворився столичний вокзал (фото, відео)



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Затримання зловмисника на вокзалі Фото: Денис Казанський, Facebook

За дві години на вокзалі сталися три кишенькові крадіжки

У четвер, 8 серпня, журналіст Денис Казанський разом із представниками «Муніципальної варти» пройшовся околицями Центрального залізничного вокзалу Києва. Побачене його неприємно вразило.

«Це занурення на соціальне дно… Сказати, що це клоака - значить, нічого не сказати», - написав він на своїй сторінці у Facebook.

«Район вокзалу обріс коростою зі стихійних ринків і брудних ларьків, в яких відкрито продають палену горілку. Тут ніби вічний 1993 рік. Асоціальні елементи, сміття, бруд, запах сечі. На самому вокзалі інша напасть - нахабні крадіжки, як в африканських нетрях. За 2 години, поки ходили по вокзалу, надійшла інформація про три кишенькові крадіжки. Причому в одному випадку постраждали туристи з Гонконгу, у яких вкрали не тільки гроші, але і паспорти (гарне у людей залишиться враження від нашої країни)», - розповів Казанський.

Біля входу в метро «Муніципальна варта» затримала волоцюгу, який патрав крадений жіночий гаманець з кредитними картками та водійськими правами.

Пізніше представник «Муніципальної варти» Сергій Бондар повідомив, що власницю гаманця знайшли і віддали її речі. «Передісторія - у дівчини цигани на вокзалі вкрали гаманець, витрусили гроші і передали цим бічам. Їхня роль - знайти власника і вимагати гроші за повернення документів», - повідомив охоронець.

«Вокзал облюбували ромські злочинні угруповання, які безкарно роками займаються кишеньковими крадіжками на залізниці і в його околицях. Все відбувається на очах у поліції, але правоохоронці так і не змогли навести порядок за весь цей час. Всіх злодюг давно знають в обличчя і по іменах. Але це не заважає їм у відкриту займатися своїм ремеслом», - додав Казанський.

Як повідомлялося, у липні на Центральному залізничному вокзалі в Києві пограбували народного депутата, голову делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимира Ар’єва.