Двоє підозрюваних затримані за зґвалтування у Броварах 16-річної дівчини



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Затримання одного з підозрюваних

Дівчина розповіла, що її ґвалтували цілу ніч

Поліція Київщини разом із працівниками ювенальної превенції затримали підозрюваних у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини у Броварах. Про це інформує відділ комунікації поліції в Київській області.

Повідомлення на номер 102 про зґвалтування 16-річної дівчини надійшло від працівника медичного закладу.

Як повідомила неповнолітня працівникам поліції, ввечері знайомий молодий чоловік заманив її у квартиру. Там бідолашну закрили двоє чоловіків і знущалися над нею до ранку.

Щойно дівчина змогла описати прикмети своїх насильників та надати адресу, на місце події одразу прибула слідчо-оперативна група Броварського відділу поліції.

Під час проведення низки необхідних поліцейських заходів правоохоронці затримали насильників у порядку ст. 208 КПК України. Ними виявилися двоє чоловіків 27-річного віку.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України.

Наразі молодики в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення їм підозри та обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, до 11 років позбавлення волі засуджено рецидивіста, який разом зі спільником зґвалтував та пограбував дівчину на Київщині.