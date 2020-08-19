Поліцейський начальник у Києві вимагав від власниці кальян-бару щомісячну «данину»



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Підполковник поліції вимагав платити йому щомісяця $800 Фото ілюстративне

Начальнику відділу поліції у Києві повідомлено про підозру у корупційному злочині

У вівторок, 18 серпня, прокуратурою Києва вручено письмове повідомлення про підозру начальнику одного з територіальних відділів поліції у столиці за фактом одержання неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Як встановлено в ході слідства, на початку червня 2020 року підполковник поліції висунув власниці кальян-бару, розташованого на території Труханового острова, пропозицію щодо передачі йому щомісячної неправомірної вигоди у розмірі 800 доларів США за неперешкоджання роботі її закладу та невчинення відносно неї заходів адміністративного впливу працівниками поліції.

Поліцейського викрито під час одержання чергового траншу неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання щодо обрання правоохоронцю запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Корупційне правопорушення викрито прокурорами спільно з Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у Києві, за матеріалами Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю ГУ Служби безпеки України в Києві та Київській області.

Як повідомлялося, прокуратурою Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно посадовців одного з територіальних підрозділів Держгеокадастру Київщини, яких викрили на одержанні 175 тис. гривень неправомірної вигоди.