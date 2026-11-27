У столиці перед судом постане 53-річний іноземець – водій таксі, який погрожував пістолетом іншому автомобілісту поблизу станції метро «Дарниця». Конфлікт виник через боротьбу за потенційних пасажирів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Інцидент стався на початку листопада. На спецлінію 102 звернувся 38-річний киянин і заявив, що біля станції метро «Дарниця» невідомий водій автомобіля Mercedes-Benz дістав пістолет, пригрозив йому та поїхав геть.

Патрульні спільно з працівниками відділу дізнання Дніпровського управління поліції розшукали ймовірного порушника за гарячими слідами. Ним виявився 53-річний іноземець, який працює у службі таксі.

За версією слідства, водій розлютився, коли 38-річний киянин запропонував пасажирам підвезти їх на своєму авто і таким чином нібито перехопив у нього клієнтів. У відповідь таксист витягнув із кишені пістолет, пригрозив опоненту та залишив місце події.

Дізнавачі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України (погроза вбивством), а також поінформували про випадок відповідну дипломатичну установу. Наразі обвинувальний акт уже скерували до суду. Санкція статті передбачає до двох років обмеження волі.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва ухвалив вирок 22-річному киянину, який організував збут кокаїну та МДМА через службу доставки таксі. За скоєне юнак проведе за ґратами шість років із конфіскацією майна. Правоохоронці затримали зловмисника «на гарячому» під час передачі водієві таксі чергової посилки. Щоб приховати заборонені речовини, фігурант ховав зіп-пакети з кокаїном між сторінками звичайного журналу.