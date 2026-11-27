Понад 2,2 тис га лісу зареєстрували за державою в особі Київської обласної державної адміністрації та державним підприємством

Прокуратура забезпечила повернення у державну власність понад 2220 гектарів лісових земель на території Іванківської громади Вишгородського району. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну прокуратуру.

У 2026 році прокурори звернулися до Господарського суду Київської області з позовом про витребування із незаконного володіння Іванківської селищної ради понад 2241 гектара лісового фонду.

Слідство встановило, що ділянки незаконно вибули з державної власності та перейшли у комунальну на підставі рішень місцевої ради. При цьому обов'язкових погоджень і рішень уповноважених органів про вилучення цих територій не було. Ба більше, у комунальну власність передали землі, що перебували у постійному користуванні державного спеціалізованого лісогосподарського підприємства, а це прямо заборонено законом.

Під час судового розгляду за втручання прокуратури право власності на понад 2220 гектарів лісу зареєстрували за державою в особі Київської обласної державної адміністрації та державним підприємством. Через відновлення прав держави суд закрив провадження в цій частині.

Водночас судовий розгляд щодо решти спірних земельних ділянок та законності самого рішення селищної ради ще триває.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розпочало масштабну спецоперацію «Зелений щит», метою якої стало викриття незаконних рубок, розкрадання деревини та корупційних схем у лісовій галузі. Слідчі дії проводять у межах одразу низки кримінальних проваджень.

До слова, дохід і платежі податків в бюджет від держпідприємства «Ліси України» виявились меншими від очікуваних. Зокрема, план реалізації продукції на 2026 рік становив 37 млрд грн, але, за прогнозом на початок листопада, підприємство отримає лише 34,4 млрд грн, тобто на 7% менше.