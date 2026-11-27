Київська міська рада вчора, 26 листопада, підтримала рішення про надання Університету дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування для об’єкта незавершеного будівництва за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 40. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.

Рішення стосується двох земельних ділянок загальною площею 0,6579 га та передбачає можливість подальшого оформлення права постійного користування землею для експлуатації й обслуговування навчальних аудиторій, театру-студії та інших будівель і споруд закладу вищої освіти.

«Ухвалене рішення відкриває можливості для наступних кроків із реалізації стратегічних планів розвитку Університету, модернізації його матеріально-технічної бази та створення сучасного освітнього й мистецького простору для підготовки майбутніх фахівців українського театру, кіно і телебачення», – йдеться у повідомленні.

Рішення Київради фото: Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого

Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого

План-схема до дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки фото: Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко вкрай рідко бере участь у голосуваннях Київради щодо земельних питань. За останні шість років він був присутній лише на 437 із 2 350 розглянутих по суті земельних рішень. Аналітики опрацювали понад 9,4 тис. голосувань міськради за шість років і з'ясували, що навіть перебуваючи в сесійній залі, у 62% випадків мер просто не натискає кнопку під час розгляду земельних проєктів. У підсумку Кличко підтримав лише 168 земельних рішень – це близько 7% від їх загальної кількості.