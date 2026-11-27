Київрада ухвалила рішення щодо двох земельних ділянок для університету Карпенка-Карого
Рішення стосується двох земельних ділянок загальною площею 0,6579 га та передбачає можливість подальшого оформлення права постійного користування землею
Київська міська рада вчора, 26 листопада, підтримала рішення про надання Університету дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування для об’єкта незавершеного будівництва за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 40. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.
Рішення стосується двох земельних ділянок загальною площею 0,6579 га та передбачає можливість подальшого оформлення права постійного користування землею для експлуатації й обслуговування навчальних аудиторій, театру-студії та інших будівель і споруд закладу вищої освіти.
«Ухвалене рішення відкриває можливості для наступних кроків із реалізації стратегічних планів розвитку Університету, модернізації його матеріально-технічної бази та створення сучасного освітнього й мистецького простору для підготовки майбутніх фахівців українського театру, кіно і телебачення», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко вкрай рідко бере участь у голосуваннях Київради щодо земельних питань. За останні шість років він був присутній лише на 437 із 2 350 розглянутих по суті земельних рішень. Аналітики опрацювали понад 9,4 тис. голосувань міськради за шість років і з'ясували, що навіть перебуваючи в сесійній залі, у 62% випадків мер просто не натискає кнопку під час розгляду земельних проєктів. У підсумку Кличко підтримав лише 168 земельних рішень – це близько 7% від їх загальної кількості.
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