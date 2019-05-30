Екофлешмоб: столичних випускників закликали відмовитися від повітряних кульок



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Повітряні кульки розкладаються до 4 років, а стрічки, якими їх перев’язують, – близько 100 років

Управління екології та природних ресурсів Київської міської держадміністрації закликає долучитися до флешмобу #ековипускний та відмовитися від повітряних кульок на випускних. Такий флешмоб пропонують підтримати всім школам та навчальним закладам Києва. Про це повідомив начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований.

«Школярам варто знати, що повітряні кульки розкладаються до 4 років. Стрічки, якими перев’язують кульки, – близько 100 років. Тому активно пропоную всім долучитися до акції. Натомість разом можна зробити щось корисне для довкілля, наприклад, висадити квіти, знайти альтернативу кулькам!» – розповів Мальований.

Як зазначають у громадській ініціативі UAnimals:

повітряні кульки можуть подолати великі відстані, забруднюючи найвіддаленіші і незаймані куточки нашої країни. Після відпускання в небо, вони потім падають назад на поверхню землі та у водойми;

натуральні латексні кульки класифікуються як пластикові відходи через зовнішні фізичні характеристики матеріалу. Уже доволі добре відомо, наскільки пластик шкідливий для довкілля, тварин та здоров’я людини;

яскраве забарвлення кульок та стрічок дуже приваблює тварин і птахів. Багато тварин не здатні відрізнити їжу від сміття, тому вони можуть випадково проковтнути залишки кульок, які можуть завдати їм шкоди. Коли тварина поглинає залишки кульки, вона може блокувати її шлунково-кишковий тракт. Внаслідок чого тварини більше не можуть їсти та гинуть від голоду.

Даний екологічний флешмоб закликав підтримати міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак і Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.