Екс-чиновника Київської облдержадміністрації підозрюють у розтраті 10 млн грн

Витрачені чиновником кошти призначались для створення соціального гуртожитку для переселенців

Екс-начальнику служби у справах дітей сім’ї Київської обласної державної адміністрації оголошено підозру у навмисному витрачанні 10 млн грн, призначених на будівництво гуртожитку для переселенців. Про це повідомила прес-служба прокуратури Київської області. «Прокуратурою Київської області, за матеріалами співробітників управління



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Колишньому столичному чиновнику вже оголосили про підозру

Витрачені чиновником кошти призначались для створення соціального гуртожитку для переселенців

Екс-начальнику служби у справах дітей сім’ї Київської обласної державної адміністрації оголошено підозру у навмисному витрачанні 10 млн грн, призначених на будівництво гуртожитку для переселенців.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

«Прокуратурою Київської області, за матеріалами співробітників управління захисту економіки в Київській області департаменту захисту економіки Національної поліції України, повідомлено про підозру колишньому начальнику Служби у справах дітей та сім’ї Київської обласної державної адміністрації у вичненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) КК України», - йдеться у повідомленні.

У рамках досудового розслідування встановлено, що екс-службовець, перебуваючи на посаді, в порушення цільового призначення Грантової угоди Європейського Союзу, в рамках реалізації проекту технічної допомоги «Соціальна інтеграція та примирення внутрішньо переміщених сімей у Київській області», у період з 2015-2016 років, умисно витратив не за цільовим призначенням бюджетні кошти на загальну суму майже 10 млн гривень.

Повідомляється, що вказані кошти призначались для створення соціального гуртожитку для переселенців, а також на проведення капітального ремонту та облаштування нежитлової будівлі для подальшого функціонування там приватного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку.

Таким чином, колишній начальник, зловживаючи службовим становищем завдав збитків державі на майже 10 млн гривень.

Досудове розслідування триває.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавленням волі строком до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від 500 до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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