Екс-меру Києва Омельченку виповнилося 80 років



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Омельченко два рази ставав мером столиці

Олександрові Омельченкку, який з 1999 по 2006 роки очолював українську столицю, виповнилося сьогодні, 9 серпня, 80 років.

У травні 1999 році 76 % киян проголосувало за Олександра Омельченка як за міського голову Києва, у 2002 році — 73 % виборців висловили йому свою підтримку.

У травні 2001 року, після відставки уряду Віктора Ющенка, подейкували, що саме пан Омельченко може очолити український уряд, однак сам він достатньо скептично ставився до цієї інформації.

У липні 2004 року з'їзд української партії «Єдність» висунув Олександра Омельченка кандидатом на президента України. Декларацію про його підтримку підписали 129 громадських організацій з усіх регіонів держави. У першому турі виборів Олександр Омельченко отримав 0,48 % виборців. При чому у столиці Омельченко отримав лише 4,48 %. Після чого Омельченко всіляко підтримував Віктора Ющенка.

У 2005 році звинувачений у розбазарюванні київських земельних ділянок та у погіршенні історичного вигляду Києва. Того ж року він був виключений з лав Української партії «Єдність».

На виборах київського міського голови у березні 2006 року програє та займає лише третє місце.

На парламентських виборах 2007 року отримав депутатський мандат за списком «Наша Україна — Народна Самооборона» (№ 13). Очолив комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування.

25 листопада 2009 року збив на смерть пішохода. Інцидент стався о 21:20 на Столичному шосе у Києві на виїзді з села Чапаївка.

4 жовтня 2011 року вийшов з фракції НУНС.

2014 року бере участь у виборах міського голови Києва, а також у виборах до міської ради, очолюючи список Київської міської організації Української партії «Єдність».

Починаючи з червня 2014 року — депутат Київської міської ради.

Омельченко народився 9 серпня 1938 року у селів Зозів, Вінницька область.

Раніше повідомлялося, що 9 серпня 80-річний ювілей святкує другий президент незалежної України Леонід Кучма.