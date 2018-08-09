Екс-меру Києва Омельченку виповнилося 80 років
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Омельченко два рази ставав мером столиці
Олександрові Омельченкку, який з 1999 по 2006 роки очолював українську столицю, виповнилося сьогодні, 9 серпня, 80 років.
У травні 1999 році 76 % киян проголосувало за Олександра Омельченка як за міського голову Києва, у 2002 році — 73 % виборців висловили йому свою підтримку.
У травні 2001 року, після відставки уряду Віктора Ющенка, подейкували, що саме пан Омельченко може очолити український уряд, однак сам він достатньо скептично ставився до цієї інформації.
У липні 2004 року з'їзд української партії «Єдність» висунув Олександра Омельченка кандидатом на президента України. Декларацію про його підтримку підписали 129 громадських організацій з усіх регіонів держави. У першому турі виборів Олександр Омельченко отримав 0,48 % виборців. При чому у столиці Омельченко отримав лише 4,48 %. Після чого Омельченко всіляко підтримував Віктора Ющенка.
У 2005 році звинувачений у розбазарюванні київських земельних ділянок та у погіршенні історичного вигляду Києва. Того ж року він був виключений з лав Української партії «Єдність».
На виборах київського міського голови у березні 2006 року програє та займає лише третє місце.
На парламентських виборах 2007 року отримав депутатський мандат за списком «Наша Україна — Народна Самооборона» (№ 13). Очолив комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування.
25 листопада 2009 року збив на смерть пішохода. Інцидент стався о 21:20 на Столичному шосе у Києві на виїзді з села Чапаївка.
4 жовтня 2011 року вийшов з фракції НУНС.
2014 року бере участь у виборах міського голови Києва, а також у виборах до міської ради, очолюючи список Київської міської організації Української партії «Єдність».
Починаючи з червня 2014 року — депутат Київської міської ради.
Омельченко народився 9 серпня 1938 року у селів Зозів, Вінницька область.
Раніше повідомлялося, що 9 серпня 80-річний ювілей святкує другий президент незалежної України Леонід Кучма.