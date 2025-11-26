Ексочільниця медичного департаменту КМДА пояснила, куди зникла 17-та лікарня

Валентина Гінзбург: «Фінансове становище 17-ї лікарні було настільки складним, що середня зарплата лікарів була 10 тис. грн. Уявляєте?»

Колишня директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург в інтерв'ю «Главкому» прокоментувала одну з найбільш критикованих реформ у столичній медицині – приєднання 17-ї лікарні до 12-ї. Ексочільниця медичного департаменту наголосила, що ця реорганізація була вимушеним кроком, який врятував слабший медзаклад від повного краху, а не призвів до його закриття.

Гінзбург пояснила, що 17-та лікарня була унікальною, оскільки мала у своєму складі лише чотири стаціонарні відділення – нейрохірургії, торакальної хірургії, політравми, інтенсивної терапії, які концентрувалися на складних, високозатратних випадках. Натомість фінансування цих напрямків за програмою медичних гарантій не вистачало для покриття потреб, що призвело до критичного фінансового становища. Адже, за словами Гінзбург, навіть коли у складі лікарні є хоча б одне з таких відділень, то це вже виклик для фінансової стабільності закладу.

За словами колишньої очільниці медичного департаменту, фінансове становище лікарні було настільки складним, що за підсумками 2024 року середня заробітна плата у лікарів була 10 тис. грн, до того ж накопичилась значна заборгованість практично за усіма статтями: і за оплату праці, і за медикаменти та витратні матеріали.

«А які там були умови! Точніше, умов там не було. Сучасного приймально-діагностичного відділення у лікарні не було і, головне, не було можливості його організувати. Відділення інтенсивної терапії було перевантажене, пацієнтам бракувало місця в палатах. Вирішити ці проблеми з приміщеннями можна було лише шляхом проведення повної реконструкції. І от це вже означало б закриття лікарні на певний період, я б сказала, на роки», – пояснила вона.

Саме тому було прийнято рішення про приєднання 17-ї лікарні до 12-ї, де попередньо провели ремонт та закупили необхідне обладнання. За словами Гінзбург, переважна більшість працівників скористалася правом працевлаштуватися у 12-ту лікарню.

У підсумку цього об'єднання, запевняє Гінзбург, місто отримало потужну надкластерну багатопрофільну лікарню, яка вже рятувала киян під час ракетних атак. Вона також додала, що очільник 12-ї лікарні вже розрахувався з кредиторською заборгованістю, яка дісталась у спадок від 17-ї.

Колишня очільниця Департаменту охорони здоров’я КМДА також нагадала, що до 2020 року у Києві було реорганізовано більше 50 лікувальних закладів. За її словами, саме це дало можливість реорганізованим закладам стати медично та економічно ефективними, запровадити широкий перелік медичних послуг і, в підсумку, без стресу для пацієнтів та працівників перейти на фінансування в рамках державної програми медичних гарантій.

Нагадаємо, Валентина Гінзбург – доктор медичних наук та заслужений лікар України – очолювала Департамент охорони здоров'я КМДА з 2017 року. Чиновниця звільнилася у жовтні 2025 року. Виступаючи на сесії міськради 9 жовтня, Гінзбург зазначила, що залишає посаду.

Після звільнення Валентини Гінзбург Департамент охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації очолила головна лікарка Київської міської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан. Нова очільниця Департаменту до виконання обов’язків приступила 5 листопада.