Головна Київ Новини
search button user button menu button

Ексочільниця медичного департаменту КМДА пояснила, куди зникла 17-та лікарня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Ексочільниця медичного департаменту КМДА пояснила, куди зникла 17-та лікарня
Київська міська клінічна лікарня № 17 функціонувала за адресою Лабораторний провулок, 14-20 у Печерському районі столиці
фото: clinic17.at.ua

Валентина Гінзбург: «Фінансове становище 17-ї лікарні було настільки складним, що середня зарплата лікарів була 10 тис. грн. Уявляєте?»

Колишня директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург в інтерв'ю «Главкому» прокоментувала одну з найбільш критикованих реформ у столичній медицині – приєднання 17-ї лікарні до 12-ї. Ексочільниця медичного департаменту наголосила, що ця реорганізація була вимушеним кроком, який врятував слабший медзаклад від повного краху, а не призвів до його закриття.

Гінзбург пояснила, що 17-та лікарня була унікальною, оскільки мала у своєму складі лише чотири стаціонарні відділення – нейрохірургії, торакальної хірургії, політравми, інтенсивної терапії, які концентрувалися на складних, високозатратних випадках. Натомість фінансування цих напрямків за програмою медичних гарантій не вистачало для покриття потреб, що призвело до критичного фінансового становища. Адже, за словами Гінзбург, навіть коли у складі лікарні є хоча б одне з таких відділень, то це вже виклик для фінансової стабільності закладу.

За словами колишньої очільниці медичного департаменту, фінансове становище лікарні було настільки складним, що за підсумками 2024 року середня заробітна плата у лікарів була 10 тис. грн, до того ж накопичилась значна заборгованість практично за усіма статтями: і за оплату праці, і за медикаменти та витратні матеріали.

«А які там були умови! Точніше, умов там не було. Сучасного приймально-діагностичного відділення у лікарні не було і, головне, не було можливості його організувати. Відділення інтенсивної терапії було перевантажене, пацієнтам бракувало місця в палатах. Вирішити ці проблеми з приміщеннями можна було лише шляхом проведення повної реконструкції. І от це вже означало б закриття лікарні на певний період, я б сказала, на роки», – пояснила вона.

Саме тому було прийнято рішення про приєднання 17-ї лікарні до 12-ї, де попередньо провели ремонт та закупили необхідне обладнання. За словами Гінзбург, переважна більшість працівників скористалася правом працевлаштуватися у 12-ту лікарню.

У підсумку цього об'єднання, запевняє Гінзбург, місто отримало потужну надкластерну багатопрофільну лікарню, яка вже рятувала киян під час ракетних атак. Вона також додала, що очільник 12-ї лікарні вже розрахувався з кредиторською заборгованістю, яка дісталась у спадок від 17-ї. 

Колишня очільниця Департаменту охорони здоров’я КМДА також нагадала, що до 2020 року у Києві було реорганізовано більше 50 лікувальних закладів. За її словами, саме це дало можливість реорганізованим закладам стати медично та економічно ефективними, запровадити широкий перелік медичних послуг і, в підсумку, без стресу для пацієнтів та працівників перейти на фінансування в рамках державної програми медичних гарантій. 

Нагадаємо, Валентина Гінзбург – доктор медичних наук та заслужений лікар України – очолювала Департамент охорони здоров'я КМДА з 2017 року. Чиновниця звільнилася у жовтні 2025 року. Виступаючи на сесії міськради 9 жовтня, Гінзбург зазначила, що залишає посаду.

Після звільнення Валентини Гінзбург Департамент охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації очолила головна лікарка Київської міської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан. Нова очільниця Департаменту до виконання обов’язків приступила 5 листопада. 

Читайте також:

Теги: Київ лікарня Валентина Гінзбург

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр Анушич наголосив, що його візит має не лише двосторонній, а й символічний вимір
Міністр оборони Хорватії прибув до Києва
26 жовтня, 14:39
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Відключення світла 29 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки у Києві
28 жовтня, 20:02
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Відключення світла 1 листопада 2025 року: як діятимуть графіки у Києві
31 жовтня, 21:05
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Відключення світла 3 листопада 2025 року: як діятимуть графіки у Києві
2 листопада, 22:17
У Києві тривога тривала 20 хвилин
У Києві тривога тривала 20 хвилин
3 листопада, 16:18
На ярмарках можна придбати свіжі продукти за помірними цінами, а також підтримати місцевих виробників
У Києві 4-9 листопада відбудуться продуктові ярмарки: адреси
3 листопада, 17:41
Київ: графіки відключення світла 6 листопада 2025 року
Київ: графіки відключення світла 6 листопада 2025 року
5 листопада, 21:45
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
У Києві 18-23 листопада відбудуться продуктові ярмарки: адреси
17 листопада, 17:07
Мурал Тарасу Давидюку створено на одній із набережних столиці
У Києві скандально відома художниця намалювала мурал, який було заборонено у Рівному
20 листопада, 10:59

Новини

«Заміновано» будівлю суду, де має слухатися апеляція детектива НАБУ Магамедрасулова
«Заміновано» будівлю суду, де має слухатися апеляція детектива НАБУ Магамедрасулова
ДТП, бійка та стрілянина на Солом’янській площі. Поліція затримала водія Porsche Cayenne (фото)
ДТП, бійка та стрілянина на Солом’янській площі. Поліція затримала водія Porsche Cayenne (фото)
У деяких потягах запрацює прискорений прикордонний контроль
У деяких потягах запрацює прискорений прикордонний контроль
Ексочільниця медичного департаменту КМДА пояснила, куди зникла 17-та лікарня
Ексочільниця медичного департаменту КМДА пояснила, куди зникла 17-та лікарня
Літній пасажир електрички зазнав відкритих переломів обох ніг: деталі інциденту
Літній пасажир електрички зазнав відкритих переломів обох ніг: деталі інциденту
Суд виніс вирок грабіжнику, який вихопив сумку з телефоном у 65-річної киянки
Суд виніс вирок грабіжнику, який вихопив сумку з телефоном у 65-річної киянки

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua