У Києві скандально відома художниця намалювала мурал, який було заборонено у Рівному

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Києві скандально відома художниця намалювала мурал, який було заборонено у Рівному
Мурал Тарасу Давидюку створено на одній із набережних столиці
фото: Євгенія Фуллен/Facebook

Творчість Євгенії Фуллен неодноразово ставала предметом суперечок 

У Києві на одній із набережних з'явився мурал, присвячений пам'яті полеглого захисника України і журналіста Тараса Давидюка. Створення стінопису, профінансоване мамою героя, відбулося в столиці після того, як ініціатори зіштовхнулися з протидією громади та запровадженням мораторію на нові малюнки у Рівному. Про це повідомляє «Главком».

Мурал пам'яті Тараса Давидюка з'явився після скандалу у Рівному

Спочатку проєкт планувалося реалізувати у Рівному на місці модерністського панно, але ініціатори створення малюнку зіштовхнулися зі спротивом громади, і зрештою міськада навіть запровадила мораторій на нові стінописи.

«Попри всі труднощі, мама Тараса Давидюка захотіла все-таки реалізувати цей проєкт. Спочатку ми пропонували виконати роботу на благодійній основі з перенесенням на весну, коли буде тепло. Однак мама вирішила реалізувати мурал негайно на комерційній основі. Вона й оплатила наші послуги», – прокоментувала «Суспільному» Євгенія Фуллен.

Стінопис малювали художники Владислав Павленко та Тіна Діденко впродовж чотирьох днів, 8–11 листопада.

«У Києві набережна – це легальна зона для малювання муралів без необхідності отримання дозволів. Через обмеженість у часі це був найоптимальніший варіант. Звісно, на ідеально білій утепленій стіні малюнок був би яскравішим, але у нас було лише кілька днів для роботи», – розповіла художниця.

Скандали навколо робіт Євгенії Фуллен

Зауважимо, що творчість Євгенії Фуллен неодноразово ставала предметом суперечок у столиці. Найбільш відомі конфлікти стосувалися тематики робіт, їхнього розташування та реакції суспільства. Крім того, художниця неодноразово вступала у публічні суперечки з активістами та політиками, відстоюючи право на власне бачення мистецтва.

Зокрема, у травні 2024 року у Києві з’явився найбільший мурал із портретом колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Проєкт курувала Євгенія Фуллен, а виконав художник Євген Кучер. Робота площею понад 120 квадратних метрів була створена рекордно швидко – за 13 годин.

Мурал із зображенням Залужного на стіні будівлі на вул. Михайла Котельникова, 51
Мурал із зображенням Залужного на стіні будівлі на вул. Михайла Котельникова, 51
фото: Євгенія Фуллен/Instagram

Проте вже через кілька днів виник скандал: мурал розташували за парканом дитячого будинку-інтернату, і охочі сфотографуватися з ним почали перелазити через огорожу. Це викликало критику, і Фуллен оголосила про перенесення муралу на інший фасад.

Художниця також мала конфлікт із колишньою депутаткою Київради Євгенію Кулебою, яка була ініціаторкою запровадження мораторію на мурали, а також київськими активістами, яких вона обзивала нецензурними словами в своїх соцмережах. Мурали Фуллен часто критикували за «непрофесійність» або невдалу тематику.

Зокрема, консультативна комісія Департаменту охорони культурної спадщини вирішила зобов’язати Євгенію Фуллен зафарбувати мурал на вул. Січових Стрільців своїм коштом.

Мурал на Січових Стрільців, який художницю зобовʼязали замалювати після скандалу
Мурал на Січових Стрільців, який художницю зобовʼязали замалювати після скандалу
фото: donttakefake/Instagram

Художниця відповідала, що не сприймає критику від тих, «хто сидить на дивані і нічого не робить», і наголошувала, що її роботи мають соціальне спрямування. Її роботи ставали предметом дискусій у медіа та соцмережах, де точилися суперечки про доречність таких зображень у столиці.

Що відомо про Тараса Давидюка

Український пластун, журналіст, громадський діяч, педагог, військовослужбовець Збройних сил України, учасник російсько-української війни Тарас Дмитрович Давидюк позивний Старий з Рівного загинув 3 листопада 2023, біля с. Роботине у Запорізькій області під час підтримки контрнаступу.

Тараса Давидюка нагородили (посмертно) «Залізним пластовим хрестом», який надають за хоробрість у боротьбі за Батьківщину
Тараса Давидюка нагородили (посмертно) «Залізним пластовим хрестом», який надають за хоробрість у боротьбі за Батьківщину
фото: memory.rv.ua

Давидюк з 2014 року брав участь у добровольчому батальйоні «Гарпун», був добровольцем у 15-й МНК-частині.

У 2016-2019 роках служив у 130 окремому розвідувальному батальйоні. У 2020-2021 роках був розвідником-кулеметником у 14 бригаді імені Князя Романа Великого. З початком повномасштабного російського вторгнення знову на фронті. У вересні заручився з своєю коханою Тетяною. І відбув назад на службу. Служив у 14-му окремому полку ЗСУ.

Нагадаємо, для розміщення муралу у столиці потрібна письмова згода власника або балансоутримувача будівлі. у Києві діє рішення Київради, яке містить рекомендацію здійснювати меморіалізацію загиблих у російсько-українській війні у колективній формі або через відображення збірного образу. Адже у будинку може мешкати не одна родина, яка втратила когось на війні, тому важливо уникати та попереджати конфліктні ситуації, які вже виникали при перейменуванні вулиць.

Теги: Київ мурал

