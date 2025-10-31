Головна Київ Новини
Відключення світла 1 листопада 2025 року: як діятимуть графіки у Києві

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Відключення світла 1 листопада 2025 року: як діятимуть графіки у Києві
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

У столиці 1 листопада упродовж доби діятимуть графіки відключення світла

Завтра, 1 листопада, у Києві діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключень світла у Києві 1 листопада

  • 1.1 черга – світло буде весь день;
  • 1.2 черга – світло буде весь день;
  • 2.1 черга – без світла з 15:00 до 18:30;
  • 2.2 черга – світло буде весь день;
  • 3.1 черга – світло буде весь день;
  • 3.2 черга – без світла з 18:00 до 22:00;
  • 4.1 черга – без світла з 08:00 до 10:00;
  • 4.2 черга – живлення буде увесь день;
  • 5.1 черга – живлення буде увесь день;
  • 5.2 черга – живлення буде увесь день;
  • 6.1 черга – живлення буде увесь день;
  • 6.2 черга – живлення буде увесь день.
Відключення світла 1 листопада 2025 року: як діятимуть графіки у Києві фото 1
Відключення світла 1 листопада 2025 року: як діятимуть графіки у Києві фото 2

Нагадаємо, завтра, 1 листопада, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
