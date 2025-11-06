Департамент охорони здоров’я КМДА очолила Тетяна Мостепан

Мостепан має науковий ступінь доктора філософії за спеціальністю медицина

Департамент охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації очолила головна лікарка Київської міської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан. Нова очільниця Департаменту має багаторічний досвід управління багатопрофільним комунальним медичним закладом. До виконання обов’язків вона приступила 5 листопада. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на розпорядження Київського міського голови від 4 листопада 2025 року № 895.

Розпорядження міського голови Києва Віталія Кличка про призначення Тетяни Мостепан фото: КМДА

З жовтня 2015 року Тетяна Мостепан очолювала КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4». Під її керівництвом тут провели капітальний ремонт низки відділень та закупили сучасне лікувально-діагностичне обладнання від провідних світових виробників. Також у лікарні впровадили низку заходів для ефективного надання медичної допомоги та захисту медперсоналу у часи пандемії Covid-19.

Тетяна Мостепан закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за кваліфікацією лікар-стоматолог. Окрім того, отримала освіту в Інституті післядипломного навчання НАУ за кваліфікацією менеджер-економіст, Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування, кваліфікація-керівник підприємства охорони здоров’я (генеральний директор, директор, головний лікар)» і Національному університеті охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика за спеціальністю «Медицина». Має науковий ступінь доктора філософії за спеціальністю медицина.

У 2021 році Тетяні Мостепан присвоїли звання «Заслужений лікар України». Крім того, її відзначено низкою подяк, нагород і медалей.

На виборах до Київської міської ради 9-го скликання у 2020 році вона балотувалася до Київради від політичної партії «Удар» Віталія Кличка по округу №12 (Солом’янка), але депутаткою не стала.

За словами пресслужби департаменту, Мостепан на новій посаді буде займатися розвитком системи медичної допомоги, підвищенням доступності та якості медичних послуг. Вона зарекомендувала себе як «досвідчений керівник та професіонал у сфері охорони здоров’я».

Нагадаємо, 9 жовтня керівниця Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург офіційно заявила про своє звільнення, підтвердивши численні повідомлення у медіа про намір залишити посаду. У прощальному слові Гінзбург подякувала депутатам, колегам і медичним працівникам за спільну роботу, а також підсумувала досягнення системи столової медицини за час свого керівництва. Вона очолювала Департамент охорони здоров’я КМДА з 23 жовтня 2017 року.

Як відомо, наприкінці травня цього року мер Києва Віталій Кличко відповів на петицію, в якій лікарі та пацієнти комунальних медзакладів столиці закликали звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентину Гінзбург. У відповіді зазначається, що звільнення можливе лише в разі виявлення підстав, передбачених законодавством.

У 2019 році кияни вимагали звільнити Валентину Гінзбург «у зв'язку із невідповідністю займаній посаді». Заклики звільнити чинну очільницю Департаменту охорони здоров’я Києва лунали й у 2020 році. Тоді киянин Олександр Пабат створив петицію, в якій звинуватив Валентину Гінзбург у низці порушень під час спалаху Covid-19.