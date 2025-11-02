Головна Київ Новини
Відключення світла 3 листопада 2025 року: як діятимуть графіки у Києві

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

У столиці 3 листопада упродовж доби діятимуть графіки відключення світла

Завтра, 3 листопада, у Києві діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключень світла у Києві 3 листопада

  • 1.1 черга – світло буде весь день;
  • 1.2 черга – світло буде весь день;
  • 2.1 черга – без світла з 19:00 до 22:00;
  • 2.2 черга – без світла з 19:00 до 22:00;
  • 3.1 черга – світло буде весь день;
  • 3.2 черга – без світла з 18:00 до 22:00;
  • 4.1 черга – без світла з 08:00 до 10:00;
  • 4.2 черга – живлення буде увесь день;
  • 5.1 черга – без світла з 16:00 до 19:30;
  • 5.2 черга – без світла з 16:00 до 19:30;
  • 6.1 черга – без світла з 08:00 до 11:00;
  • 6.2 черга – живлення буде увесь день.
Нагадаємо, у зв'язку з наслідками масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичні об'єкти, в окремих регіонах України 3 листопада будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії.  Обмеження стосуватимуться як побутових, так і промислових споживачів.

