Відключення світла 3 листопада 2025 року: як діятимуть графіки у Києві

У столиці 3 листопада упродовж доби діятимуть графіки відключення світла

Завтра, 3 листопада, у Києві діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключень світла у Києві 3 листопада

1.1 черга – світло буде весь день;

1.2 черга – світло буде весь день;

2.1 черга – без світла з 19:00 до 22:00;

2.2 черга – без світла з 19:00 до 22:00;

3.1 черга – світло буде весь день;

3.2 черга – без світла з 18:00 до 22:00;

4.1 черга – без світла з 08:00 до 10:00;

4.2 черга – живлення буде увесь день;

5.1 черга – без світла з 16:00 до 19:30;

5.2 черга – без світла з 16:00 до 19:30;

6.1 черга – без світла з 08:00 до 11:00;

6.2 черга – живлення буде увесь день.

Нагадаємо, у зв'язку з наслідками масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичні об'єкти, в окремих регіонах України 3 листопада будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії. Обмеження стосуватимуться як побутових, так і промислових споживачів.