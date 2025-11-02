Відключення світла 3 листопада 2025 року: як діятимуть графіки у Києві
У столиці 3 листопада упродовж доби діятимуть графіки відключення світла
Завтра, 3 листопада, у Києві діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.
Графіки відключень світла у Києві 3 листопада
- 1.1 черга – світло буде весь день;
- 1.2 черга – світло буде весь день;
- 2.1 черга – без світла з 19:00 до 22:00;
- 2.2 черга – без світла з 19:00 до 22:00;
- 3.1 черга – світло буде весь день;
- 3.2 черга – без світла з 18:00 до 22:00;
- 4.1 черга – без світла з 08:00 до 10:00;
- 4.2 черга – живлення буде увесь день;
- 5.1 черга – без світла з 16:00 до 19:30;
- 5.2 черга – без світла з 16:00 до 19:30;
- 6.1 черга – без світла з 08:00 до 11:00;
- 6.2 черга – живлення буде увесь день.
Нагадаємо, у зв'язку з наслідками масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичні об'єкти, в окремих регіонах України 3 листопада будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії. Обмеження стосуватимуться як побутових, так і промислових споживачів.
