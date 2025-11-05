Київ: графіки відключення світла 6 листопада 2025 року

Графіки відключень світла у столиці

Завтра, 6 листопада, у Києві діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключень світла у Києві 6 листопада

1.1 черга – без світла з 16:00 до 17:00;

1.2 черга – без світла з 20:30 до 22:00;

2.1 черга – без світла з 20:30 до 22:00;

2.2 черга – без світла з 20:30 до 22:00;

3.1 черга – без світла з 08:00 до 10:00;

3.2 черга – без світла з 16:00 до 17:30;

4.1 черга – без світла з 14:00 до 17:30;

4.2 черга – без світла з 14:00 до 17:30;

5.1 черга – без світла з 17:00 до 21:00;

5.2 черга – без світла з 17:00 до 20:00;

6.1 черга – без світла з 17:00 до 21:00;

6.2 черга – без світла з 17:00 до 21:00.

Як повідомлялося, завтра, 6 листопада, в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.