Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київ: графіки відключення світла 6 листопада 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Київ: графіки відключення світла 6 листопада 2025 року
колаж: glavcom.ua

Графіки відключень світла у столиці

Завтра, 6 листопада, у Києві діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключень світла у Києві 6 листопада

  • 1.1 черга – без світла з 16:00 до 17:00;
  • 1.2 черга – без світла з 20:30 до 22:00;
  • 2.1 черга – без світла з 20:30 до 22:00;
  • 2.2 черга – без світла з 20:30 до 22:00;
  • 3.1 черга – без світла з 08:00 до 10:00;
  • 3.2 черга – без світла з 16:00 до 17:30;
  • 4.1 черга – без світла з 14:00 до 17:30;
  • 4.2 черга – без світла з 14:00 до 17:30;
  • 5.1 черга – без світла з 17:00 до 21:00;
  • 5.2 черга – без світла з 17:00 до 20:00;
  • 6.1 черга – без світла з 17:00 до 21:00;
  • 6.2 черга – без світла з 17:00 до 21:00.
Київ: графіки відключення світла 6 листопада 2025 року фото 1
Київ: графіки відключення світла 6 листопада 2025 року фото 2

Як повідомлялося, завтра, 6 листопада, в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Читайте також:

Теги: Київ ДТЕК відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 жовтня, 09:38
«Мольфар» мав сотні тисяч підписників у соцмережі Instagram
Поліція затримала «мольфара», який обіцяв клієнтам «тотальний захист на все життя на увесь рід»
14 жовтня, 15:31
Суд обрав правоохоронцю запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту
На Київщині затримано правоохоронця, який підозрюється у «кришуванні» наркобізнесу
13 жовтня, 17:07
Ще у неділю, 12 жовтня, ескалатор на Київському центральному вокзалі працював
На залізничному вокзалі Києва зупинився ескалатор: реакція мережі
14 жовтня, 10:40
Семеро працівників ДТЕК відзначено грамотами Верховної Ради за внесок в розвиток вуглепрому
Семеро працівників ДТЕК відзначено грамотами Верховної Ради за внесок в розвиток вуглепрому
13 жовтня, 14:33
Станом на 1 жовтня 2025 року ендопротезування потребували 11 067 пацієнтів, із них прооперували 1346 людей
У Києві розширено мережу лікарень, де проводиться ендопротезування: повний перелік
24 жовтня, 09:45
Повітряна тривога у Києві тривала п'ятдесят хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала п'ятдесят хвилин
25 жовтня, 04:42
Червона ділянка, яка викликала обговорення серед киян, є технічною частиною тротуару
«Київавтодор» розкрив призначення червоної смуги на Дарницькому мосту
27 жовтня, 16:12
Дорожники виконуватимуть поточний ремонт асфальтобетонного покриття
Рух вулицею Братиславською частково обмежено (схема)
Вчора, 08:05

Новини

Київ: п'яний чоловік підірвав страйкбольну гранату в одному з торговельних центрів
Київ: п'яний чоловік підірвав страйкбольну гранату в одному з торговельних центрів
Київ: графіки відключення світла 6 листопада 2025 року
Київ: графіки відключення світла 6 листопада 2025 року
Рух вулицею Лаврухіна в Деснянському районі буде обмежено 6-7 листопада (схема)
Рух вулицею Лаврухіна в Деснянському районі буде обмежено 6-7 листопада (схема)
У костелі святого Миколая презентовано картину, що стане символом незламності України у Ватикані
У костелі святого Миколая презентовано картину, що стане символом незламності України у Ватикані
У Святошинському районі столиці автобус зіткнувся з електроопорою (фото)
У Святошинському районі столиці автобус зіткнувся з електроопорою (фото)
Київ накриває туман: синоптики попереджають про небезпеку
Київ накриває туман: синоптики попереджають про небезпеку

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
Вчора, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua