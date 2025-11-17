У Києві 18-23 листопада відбудуться продуктові ярмарки: адреси

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги

Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста

Цього тижня у столиці пройдуть продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Зокрема, у вівторок 18 листопада ярмарки відбудуться у:

Голосіївському районі – просп. Науки, 88;

Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;

Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта;

Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.

19 листопада (середа) в:

Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);

Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;

Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;

Печерському районі – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);

Подільському районі – просп. Європейського Союзу, 5-11;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

20 листопада (четвер) у:

Голосіївському районі – вул. Юлії Здановської (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25/2-29;

Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;

Дніпровському районі – просп. Воскресенський, 8-10;

Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6-8;

Подільському районі – вул. Юрківська (в межах вулиць Межигірської та Турівської);

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта.

21 листопада (п’ятниця) в:

Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;

Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;

Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (в межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);

Дніпровському районі – вул. Гроденська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;

Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;

Солом’янському районі – вул. Освіти (в межах просп. Повітряних Сил і вул. Максима Токарева), пров. Ковальський (у межах вулиць Михайла Брайчевського та Сім’ї Бродських);

Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Ризька, 1, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.

22 листопада (субота) в:

Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;

Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);

Деснянському районі – вул. Кубанської України (в межах вул. Космонавта Поповича та просп. Лісового), вул. Миколи Закревського (в межах просп. Червоної Калини, 2-А та вул. Рональда Рейгана);

Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайка (поряд поштамту «Лівобережний»);

Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;

Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Митрополита Василя Липківського та Богданівської);

Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

23 листопада (неділя) в:

Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);

Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;

Дніпровському районі – вул. Андрія Малишка (навпроти ТЦ «Дитячий світ»), вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);

Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);

Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;

КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.

Як повідомлялося раніше, на Бессарабському ринку тривають роботи з облаштування торговельної зали сучасним холодильним і торговельно-технологічним обладнанням.

До слова, повномасштабна війна продовжує суттєво змінювати щоденні рішення українців – від того, що вони кладуть у харчовий кошик, до того, як визначають для себе поняття про здорове життя. На New Food Summit 2025 дослідницька компанія Gradus презентувала результати третьої хвилі спеціального дослідження про те, як повномасштабна війна впливає на харчову поведінку українців.