  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Експерт назвав спадкоємця нардепа Супруненка на 216-му окрузі

    • Розсилка
    Олександр Супруненко знявся з перегонів - Експерт назвав спадкоємця нардепа Супруненка на 216-му окрузі
    Олександр Супруненко знявся з перегонів

    Давній компаньйон Супруненка може стати його наступником у перегонах

    Після того, як кандидат в депутати по мажоритарному округу №216, діючий нардеп Олександр Супруненко знявся з перегонів, експерти вважають, що його наступником у перегонах стане кандидат-самовисуванець Віталій Павлик.

    Зокрема, політичний експерт Олександр Антонюк нагадав, що Павлик - давній компаньйон Супруненка, в 2012 році висувався кандидатом до Верховної Ради, але потім зняв свою кандидатуру на користь Олександра Супруненка.

    Свого часу Павлик на платній основі був помічником Олександра Супруненка, коли той був депутатом Верховної Ради VI скликання та входив до фракції Партії регіонів. Наразі помічником Супруненка є дружина Віталія Павлика – Марина Павлик.

    13_54
    Віталій Павлик

    Експерт переконаний, що Павлик успадкує схеми і «сітки» Супруненка на окрузі, які вони разом розгортали ще з часів Черновецького, а в 2016 році під час президентських виборів використали на користь Петра Порошенка.

    Читайте також
    Читайте також
    Верховна Рада Київ вибори депутати
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ