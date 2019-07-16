Експерт назвав спадкоємця нардепа Супруненка на 216-му окрузі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Супруненко знявся з перегонів

Давній компаньйон Супруненка може стати його наступником у перегонах

Після того, як кандидат в депутати по мажоритарному округу №216, діючий нардеп Олександр Супруненко знявся з перегонів, експерти вважають, що його наступником у перегонах стане кандидат-самовисуванець Віталій Павлик.

Зокрема, політичний експерт Олександр Антонюк нагадав, що Павлик - давній компаньйон Супруненка, в 2012 році висувався кандидатом до Верховної Ради, але потім зняв свою кандидатуру на користь Олександра Супруненка.

Свого часу Павлик на платній основі був помічником Олександра Супруненка, коли той був депутатом Верховної Ради VI скликання та входив до фракції Партії регіонів. Наразі помічником Супруненка є дружина Віталія Павлика – Марина Павлик.

Віталій Павлик

Експерт переконаний, що Павлик успадкує схеми і «сітки» Супруненка на окрузі, які вони разом розгортали ще з часів Черновецького, а в 2016 році під час президентських виборів використали на користь Петра Порошенка.

Читайте також