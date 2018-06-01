Експерт розказав, чи матимуть кияни гарячу воду влітку

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Цього літа у Києві ситуація із гарячою водою буде відрізнятися від минулорічної

Міська влада столиці розірвала контракт з «Київенерго», що належить олігарху Ренату Ахметову. Тепер виконувати функції управління котельнями міста буде новостворене комунальне підприємство «Київтеплоенерго». Тому киянам обіцяють безперебійну подачу гарячої води, окрім часу проведення ремонтів та гідравлічних випробувань. Про це розповів директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко під час прес-конференції у «Главкомі».

Він зазначив, що цього літа у Києві ситуація із гарячою водою буде відрізнятися від минулорічної. «У минулому році, коли «Київенерго» відключило одну із ТЕЦ, а іншу ні, то киян поділили на митих і немитих. Нам пояснювали тоді, що Печерський район столиці не можна відключати від гарячої води, адже тут ледь не цвіт міста проживає», - розповів директор «Інституту міста».

Експерт пояснив, чому «Київенерего» намагався відключати гарячу воду влітку, розтягнути сезон так званих випробувань та ремонтів.

«Він вдавався до таких дій, бо собівартість гарячої води влітку зростає втричі. Це чітко показують лічильники, коли можна одночасно заміряти, скільки прийшло тепла, і скільки води. Взимку втрати перекриваються за рахунок плати за опалення, а влітку опалення немає. Втрати теплоносія величезні. Тому «Київенерго» намагалося будь-яким чином не давати гарячу воду, щоб не терпіти збитки», - сказав Сергієнко.

На його думку, сьогодні ситуація помінялася кардинально. Місто розірвало контракт з «Київенерго». Новостворене комунальне підприємство «Київтеплоенерго» перебрало на себе практично все управління і ТЕЦ-5, і ТЕЦ-6, і районними котельнями, і мережами. «Тепер це новостворене підприємство репутаційно не зацікавлено у відсутності гарячої води. На сайті підприємства http://www.kte.kiev.ua/ є графіки проведення ремонтів та гідравлічних випробувань. Обіцяють, що після проведення відповідних робіт гарячу воду дадуть. Так, це буде коштувати міському бюджету певної суми. Але гаряча вода – вимога цивілізації, предмет культури, предмет першої необхідності скільки вона не коштувала б», - продовжив Сергієнко.

На переконання експерта, кияни за три роки відчують поліпшення ситуації. В бюджеті закладено кошти на ремонти тепломереж. У минулому році виділили 50 млн гривень, цього року більше.

Дивіться запис прес-конференції:

Раніше у КП «Київтеплоенерго» розповіли, чи потрібно переукладати договори на постачання гарячої води і опалення і як тепер будуть здійснюватися платежі.