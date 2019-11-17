З’явилося авто, що здатне рухатися зі швидкістю 1 000 км/год (відео)



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Випробування відбулися вранці 16 листопада

Британський реактивний автомобіль Bloodhound під час випробування в пустелі Калахарі в Південній Африці зміг перевищити швидкісний поріг у 1 тис. км на годину.

За цю одиницю часу він подолав 1010 км, передає BBC.

Випробування пройшло рано вранці 16 листопада.

Bloodhound зумів досягти такого результату, використовуючи виключно двигун реактивного літака. При цьому конструкція автомобіля дозволяє використовувати ракетний двигун. У майбутньому році його планують задіяти, й тоді Bloodhound матиме всі шанси, щоб побити чинний світовий рекорд наземної швидкості – 1228 км на годину.

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