Енергетики ДТЕК отримали відзнаку президента за ліквідацію наслідків масованих ракетних ударів

Під час найскладнішої в історії України зими, енергетики Києва усунули 5 105 аварій, з них 348 внаслідок ракетних ударів

За проявлену мужність енергетиків ДТЕК нагородили відзнакою Президента «За оборону України»

2 червня мер Києва Віталій Кличко вручив енергетикам ДТЕК Київські електромережі відзнаки президента «За оборону України». Про це йдеться в повідомленні ДТЕК Мережі.

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Зазначається, що нагороди отримали електромонтер оперативно-виїзної бригади Вячеслав Качкар-Литвин, керівник підрозділу з ремонту кабельних ліній Євген Анашкін та керівник підрозділу центру з ремонту й обслуговування підстанцій Олександр Котик.

Енергетики отримали відзнаки за проявлену мужність при ліквідації аварій на енергооб’єктах під час спроб окупанта захопити столицю, а також за віддану працю над відновленням електромереж після масованих ракетних ударів по електроінфраструктурі Києва.

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«Електромонтери ДТЕК Київські електромережі стали однією потужною командою, яка повертає електроенергію, щоб лікарі мали змогу рятувати життя, бізнес − працювати, українці − бути на зв’язку з рідними й близькими та пересуватися країною», − підкреслили в ДТЕК.

Нагадаємо, раніше енергетиків ДТЕК на Одещині, які займалися аварійно-відновлювальними роботами з ліквідації наслідків ракетних обстрілів, було нагороджено відзнаками Президента «За оборону України».