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Енергетики ДТЕК отримали відзнаку президента за ліквідацію наслідків масованих ракетних ударів

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Енергетики ДТЕК отримали відзнаку президента за ліквідацію наслідків масованих ракетних ударів
Під час найскладнішої в історії України зими, енергетики Києва усунули 5 105 аварій, з них 348 внаслідок ракетних ударів
фото: ДТЕК

За проявлену мужність енергетиків ДТЕК нагородили відзнакою Президента «За оборону України»

2 червня мер Києва Віталій Кличко вручив енергетикам ДТЕК Київські електромережі відзнаки президента «За оборону України». Про це йдеться в повідомленні ДТЕК Мережі.

Зазначається, що нагороди отримали електромонтер оперативно-виїзної бригади Вячеслав Качкар-Литвин, керівник підрозділу з ремонту кабельних ліній Євген Анашкін та керівник підрозділу центру з ремонту й обслуговування підстанцій Олександр Котик.

Енергетики отримали відзнаки за проявлену мужність при ліквідації аварій на енергооб’єктах під час спроб окупанта захопити столицю, а також за віддану працю над відновленням електромереж після масованих ракетних ударів по електроінфраструктурі Києва.

«Електромонтери ДТЕК Київські електромережі стали однією потужною командою, яка повертає електроенергію, щоб лікарі мали змогу рятувати життя, бізнес − працювати, українці − бути на зв’язку з рідними й близькими та пересуватися країною», − підкреслили в ДТЕК.

Нагадаємо, раніше енергетиків ДТЕК на Одещині, які займалися аварійно-відновлювальними роботами з ліквідації наслідків ракетних обстрілів, було нагороджено відзнаками Президента «За оборону України».

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