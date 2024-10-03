У ніч на 4 жовтня жителям Оболоні краще не користуватися водою

У ніч із 3 на 4 жовтня в Оболонському районі «Київводоканал» проводитиме промивання мереж

Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити

Із 23:00 3 жовтня до 05:00 4 жовтня триватиме планове профілактичне промивання мереж від першого до п’ятого мікрорайонів у Оболонського районі столиці. Про це інформує ПрАТ «АК «Київводоканал».

Під час виконання робіт не рекомендовано використовувати воду з-під крана для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити. Якщо вода візуально прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно.

У зону робіт з очищення та дезінфекції водопровідних труб потрапляють такі адреси:

просп. Оболонський – від вул. Героїв полку «Азов» до ст. м. «Мінська»;

просп. Володимира Івасюка – від № 2 до № 26;

просп. Володимира Івасюка – від № 1 до № 33/35;

вул. Левка Лук’яненка;

вул. Йорданська;

вул. Архипенка;

вул. Героїв полку «Азов»;

вул. Приозерна;

вул. Прирічна.

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