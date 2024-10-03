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У ніч на 4 жовтня жителям Оболоні краще не користуватися водою

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У ніч на 4 жовтня жителям Оболоні краще не користуватися водою
У ніч із 3 на 4 жовтня в Оболонському районі «Київводоканал» проводитиме промивання мереж
фото ілюстративне

Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити

Із 23:00 3 жовтня до 05:00 4 жовтня триватиме планове профілактичне промивання мереж від першого до п’ятого мікрорайонів у Оболонського районі столиці. Про це інформує ПрАТ «АК «Київводоканал».

Під час виконання робіт не рекомендовано використовувати воду з-під крана для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити. Якщо вода візуально прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно.

У зону робіт з очищення та дезінфекції водопровідних труб потрапляють такі адреси:

  • просп. Оболонський – від вул. Героїв полку «Азов» до ст. м. «Мінська»;
  • просп. Володимира Івасюка – від № 2 до № 26;
  • просп. Володимира Івасюка – від № 1 до № 33/35;
  • вул. Левка Лук’яненка;
  • вул. Йорданська;
  • вул. Архипенка;
  • вул. Героїв полку «Азов»;
  • вул. Приозерна;
  • вул. Прирічна.

Нагадаємо, північ Донеччини лишатиметься без водопостачання на невизначений період. Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка та прилеглі населені пункти, де загалом живе близько 260 тис. людей, матимуть проблеми з постачанням води через масований ворожий обстріл

Теги: Київводоканал вода ремонт Київ

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