«Енергоатом» повідомив, скільки енергоблоків АЕС перебуває в ремонті

До української енергомережі 1 жовтня було під'єднано ще один енергоблок АЕС

Останній енергоблок, який перебуває в ремонті, буде підключений у середині жовтня

Станом на 4 жовтня із дев’ятьох атомних енергоблоків тільки один досі перебуває у плановому ремонті. Про це повідомив очільник «Енергоатома» Петро Котін в ефірі телемарафону.

«Основним питанням було перевантажити усі енергоблоки, щоб ми ними працювали. Це дев’ять енергоблоків, що знаходяться на підконтрольній території України. Залишився один енергоблок, який буде підключений у середині жовтня», – сказав Котін.

За словами посадовця, для кожної АЕС визначено по 100 заходів підготовки до опалювального сезону.

Нагадаємо, до української енергомережі 1 жовтня під'єднали ще один енергоблок АЕС, який додасть в енергосистему 1000 МВт потужності. Його вивели з ремонту на 12 днів раніше запланованого.

Як повідомлялося, 27 серпня стало відомо, що «Енергоатом» зробив новий крок для реалізації проєкту з будівництва Чигиринської АЕС. У стратегії України на період до 2050 року передбачено збільшення потужності вітчизняної атомної генерації. «Енергоатом» працює над пошуком нових майданчиків для будівництва обʼєктів.

До слова, подальші російські удари по енергомережі України можуть призвести до надзвичайної ситуації на одній із трьох робочих атомних електростанцій, які досі контролюються Києвом.

Раніше очільник Міністерства енергетики Герман Галущенко дав обіцянку, що протягом найближчої зими в Україні працюватимуть усі дев'ять атомних блоків. За його словами, ремонтна кампанія має чіткі терміни.