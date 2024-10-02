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Комфортне перебування в метро під час тривог: Депутатка Київради готує звернення до Кличка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Комфортне перебування в метро під час тривог: Депутатка Київради готує звернення до Кличка
Кияни та гості столиці використовують метро як укриття під час тривог
фото: Уніан

У підземці бракує місць для сидіння

Депутати Київради підняли питання про додаткові місця для сидіння у метро під час повітряних тривог, аби жителі міста та гості столиці почували себе комфортніше. Відповідне звернення підготувала Депутатка міської ради Вікторія Пташник.

Зокрема депутатка звернулася до мера міста Віталія Кличка, Дептрансу та самої підземки з запитом про можливість покращити перебування у підземці для пасажирів, що перечікують ворожі напади.

Підставою підняти питання став пост у соцмережі киянина Анатолія Ткачука, який поскаржився на брак місць для сидіння на ст.м. «Печерська».

«Чому за два роки війни і постійних тривог у метро не з'явилось жодних нових місць для сидіння? Адже є, де поставити нові лави... на метро Печерська всередині основної зали симетрично лавам можна поставити принаймні 20 лав! 200 осіб могли б присісти», – зазначив киянин у дописі у Facebook. 

Крім місць для сидіння, депутатка Пташник включила до звернення інші проблемні питання – передовсім, користування пасажирами вбиральнями (Інформатор вже писав – на кожній станції є санвузли, але використовувати їх може дуже обмежена кількість людей), а також доступ до питної води та забезпечення її належної якості. А в коментарях сама вона зізналася, що користується метро, і самій також доводилося перечікувати повітряні тривоги під землею з маленькою дитиною.

Раніше повідомлялося, що у столиці у червні під час повітряної тривоги, на станціях комунального підприємства «Київський метрополітен» укривалися понад 6100 людей. Зокрема, 600 дітей. 

До відома, закриті станції та вестибюлі метро в Києві можна буде використовувати як укриття під час тривоги. Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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Теги: метро соцмережі укриття тривога

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