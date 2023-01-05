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Фантастичне явище у небі над Києвом: яку має назву та що означає (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Фантастичне явище у небі над Києвом: яку має назву та що означає (фото)
В Україні гало можна спостерігати 70-120 разів на рік, проте воно здебільшого малопомітне
фото з відкритих джерел

Навколо Місяця з'явилося яскраве кільце

У Києві та області вчора, 4 грудня, помітили фантастичне явище – незвичайне кільце світла навколо Місяця. Це оптична ілюзія, яка має назву місячне гало. Мешканці столиці поділилися світлинами у соцмережах, а також фото опублікували на сторінці Бучанської міської ради.

Гало викликані заломленням місячного світла від кристалів льоду у верхніх шарах атмосфери. Заломлення перетворює атмосферу на величезну лінзу і це викликає появу яскравих кілець світла навколо Місяця чи Сонця. Залежно від цього з'являються гало – удень або вночі.

7 фото
На весь екран

Гало є поширеним атмосферним явищем. Їх можна побачити у холодну та вологу погоду, найчастіше взимку. Для спостереження за ними не потрібні спеціальні прилади.

У давнину люди асоціювали появу місячних гало з наближенням поганої погоди, особливо взимку. Але вчені кажуть, що прогнозувати погану погоду таким чином не варто. Хоч в Україні гало можна спостерігати 70-120 разів на рік, проте воно здебільшого малопомітне.

Нагадаємо, у столицю прийшло потепління – у Києві через аномально теплу погоду зацвіли сакури (фото).

До слова, перший день нового року в Києві розпочався з температурних рекордів. Кліматична норма була перевищена на 13,8°С, що відповідає погоді середини квітня.

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Теги: Київ

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