Фінал Ліги чемпіонів у Києві: Кличко розповів про позитивний досвід столиці

Кличко наголосив, що його завдання як мера – залучати до столиці якомога більше спортивних, культурних міжнародних подій

Київ використає весь позитивний досвід проведення міжнародних заходів при підготовці до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбудеться в травні 2018 року. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко. Кличко наголосив, що його завдання як мера – залучати до столиці якомога більше спортивних, культурних міжнародних подій. Він зауважив, що



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Главком Віталій Кличко на презентації логотипу фіналу Ліги чемпіонів у Києві

Кличко наголосив, що його завдання як мера – залучати до столиці якомога більше спортивних, культурних міжнародних подій

Київ використає весь позитивний досвід проведення міжнародних заходів при підготовці до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбудеться в травні 2018 року.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

Кличко наголосив, що його завдання як мера – залучати до столиці якомога більше спортивних, культурних міжнародних подій. Він зауважив, що «це робить Київ більш привабливим для туристів, працює на розвиток туристичної інфраструктури столиці та дозволяє залучати інвестиції в місто»

Мер Києва зауважив, що цього року столиця, попри попередні заяви критиків, на високому рівні провела пісенний конкурс «Євробачення». Крім того, додав він, у міста є і досвід проведення чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.

«Впевнений, що цей досвід ми зможемо використати при проведенні фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який відбудеться 26 травня 2018 року», - цитує Кличка прес-служба мера Києва.

За його словами, очікується, що до Києва приїдуть понад 100 тисяч вболівальників команд-фіналістів.

«Ми готуємося до цього. І ми робимо Київ по-справжньому європейською спортивною столицею», - резюмував Кличко.

Нагадаємо, що фінали Ліги чемпіонів Київ прийме 24 та 26 травня 2018 року.

Дивіться також: Ліга чемпіонів у Києві. Фоторепортаж з презентації логотипу