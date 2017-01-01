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    Фінал Ліги чемпіонів у Києві: Кличко розповів про позитивний досвід столиці

    Кличко наголосив, що його завдання як мера – залучати до столиці якомога більше спортивних, культурних міжнародних подій
    Київ використає весь позитивний досвід проведення міжнародних заходів при підготовці до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбудеться в травні 2018 року. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко. Кличко наголосив, що його завдання як мера – залучати до столиці якомога більше спортивних, культурних міжнародних подій. Він зауважив, що
    • Вчора, 20:53
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    Віталій Кличко на презентації логотипу фіналу Ліги чемпіонів&nbsp; у Києві
    Фото: Главком
    Віталій Кличко на презентації логотипу фіналу Ліги чемпіонів  у Києві

    Кличко наголосив, що його завдання як мера – залучати до столиці якомога більше спортивних, культурних міжнародних подій

    Київ використає весь позитивний досвід проведення міжнародних заходів при підготовці до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбудеться в травні 2018 року.

    Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

    Кличко наголосив, що його завдання як мера – залучати до столиці якомога більше спортивних, культурних міжнародних подій. Він зауважив, що «це робить Київ більш привабливим для туристів, працює на розвиток туристичної інфраструктури столиці та дозволяє залучати інвестиції в місто»

    Мер Києва зауважив, що цього року столиця, попри попередні заяви критиків, на високому рівні провела пісенний конкурс «Євробачення». Крім того, додав він, у міста є і досвід проведення чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.

    «Впевнений, що цей досвід ми зможемо використати при проведенні фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який відбудеться 26 травня 2018 року», - цитує Кличка прес-служба мера Києва.

    За його словами, очікується, що до Києва приїдуть понад 100 тисяч вболівальників команд-фіналістів.

    «Ми готуємося до цього. І ми робимо Київ по-справжньому європейською спортивною столицею», - резюмував Кличко. 

    Нагадаємо, що фінали Ліги чемпіонів Київ прийме 24 та 26 травня 2018 року.

    Дивіться також: Ліга чемпіонів у Києві. Фоторепортаж з презентації логотипу

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