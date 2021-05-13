Фіскали проводять обшуки у «Київпастрансі»

Правоохоронці шукають документи, які можуть свідчити про правопорушення

Правоохоронці шукають документи, які можуть свідчити про правопорушення

Обшуки проводяться у справі ухилення від сплати податків та привласненні бюджетних коштів

Державна фіскальна служба проводить обшуки у приміщеннях комунального підприємства «Київпастранс» та підрядного комерційного підприємства. Про це ДФС повідомила у Facebook.

За матеріалами столичного управління ДФС Офіс генерального прокурора розпочав досудове розслідування щодо службових осіб КП «Київпастранс» та підрядного комерційного підприємства за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ч. 5 ст. 191 КК України.

За версією слідства, посадові КП «Київпастранс» та підрядного комерційного підприємства, використовуючи суб'єкти господарської діяльності з ознаками ризиковості та транзитності, у 2020 році привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах, які були виділені на реконструкцію трамвайної лінії у Деснянському районі м. Київ. Крім того, посадові особи підрядного комерційного підприємства ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.

У приміщеннях КП «Київпастранс» і підрядного комерційного підприємства відбуваються обшуки з метою виявлення первинної фінансово-господарської документації, яка може свідчити про правопорушення.

«Я вже неодноразово заявляв, що прискіпливу увагу ДФС буде приділяти махінаціям у сфері оновлення та будівництва інфраструктури, що є одним із пріоритетів економічної політики України станом на сьогодні. Мета наших дій у цьому напрямі - підвищення ефективності використання бюджетних коштів для модернізації інфраструктури та протидія можливим зловживанням». – зазначив голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник.

Нагадаємо, раніше прокуратура спільно зі співробітниками Державної фіскальної служби прийшли з обшуками в комунальне підприємство «Київський метрополітен». Слідчі дії проводяться в рамках кримінальної справи щодо ухилення від сплати податків при будівництві декількох станцій.

Нагадаємо, 11 травня столичні правоохоронці проводили обшуки у службових приміщеннях КО «Київзеленбуд» та в офісних приміщеннях підрядних підприємств в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час здійснення робіт з реконструкції столичних парків на суму понад 30 млн грн.

12 травня Подільська окружна прокуратура Києва спільно з Управлінням спеціальних розслідувань у столиці проводить обшуки в офісі комунального підприємства «Спецжитлофонд» та в приміщеннях підрядних організацій в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння грошовими коштами на суму понад 10,5 млн грн.

Також 12 травня прокуратура і ДФС проводять обшуки в приміщеннях Київської міської держадміністрації, а також в офісі приватного підприємства та за місцем проживання його директора в межах розслідування кримінального провадження щодо заподіяння міському бюджету збитків на майже 19,5 млн грн.

Крім того, 12 травня обшуки відбулися в комунальній корпорації «Київавтодор» в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час проведення ремонту доріг в Києві на суму понад 18 млн грн.

Здійснено обшуки в Департаменті соціальної політики Київської міської державної адміністрації в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння бюджетними коштами в сумі 13,5 млн грн.

13 травня пройшли обшуки у Департаменті містобудування та архітектури.

Мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і придушенням місцевого самоврядування, а також особистим тиском на нього.

Раніше в Офісі президента України заявили, що мають деякі питання до того, як мер Києва Віталій Кличко поєднує дві посади: міського голови та очільника Київської міської державної адміністрації. На Банковій вважають, що Кличко останнім часом приділяє занадто багато уваги глобальним політичним питанням, а не інтересам міста.

У свою чергу прокуратура підбила підсумки масових обшуків у Києві.