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    Прокуратура прийшла з обшуками у ще один департамент КМДА

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    Обшуки&nbsp;у приміщеннях Департаменту містобудування та архітектури КМДА - Прокуратура прийшла з обшуками у ще один департамент КМДА
    Обшуки у приміщеннях Департаменту містобудування та архітектури КМДА
    Фото: Київська міська прокуратура

    Кримінальне провадження відкрито за фактами зловживання службовим становищем під час погодження та видачі документів дозвільного характеру

    Київська міська прокуратура спільно з Управлінням стратегічних розслідувань у Києві проводить обшуки у Департаменті містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації, керівників Департаменту та «пов’язаних» осіб в межах кримінального провадження, розпочатого за фактами зловживання службовим становищем під час погодження та видачі документів дозвільного характеру. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

    У ході досудового розслідування перевіряються факти можливого зловживання службовим становищем окремих посадових осіб Департаменту містобудування та архітектури, а також ряду фізичних і юридичних осіб, діяльність яких пов’язана із наданням послуг у сфері містобудування та архітектури, під час розгляду заяв та видачі містобудівних умов та обмежень на проведення робіт з будівництва чи реконструкції об’єктів нерухомості на території Києва та інших документів дозвільного характеру.

    13 травня на підставі ухвал суду у приміщеннях Департаменту містобудування та архітектури КМДА та за місцем проживання керівників Департаменту і «пов’язаних» осіб проводяться обшуки з метою виявлення доказів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

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    Прокуратура прийшла з обшуками у ще один департамент КМДА
    Прокуратура прийшла з обшуками у ще один департамент КМДА

    Нагадаємо, 11 травня столичні правоохоронці проводили обшуки у службових приміщеннях КО «Київзеленбуд» та в офісних приміщеннях підрядних підприємств в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час здійснення робіт з реконструкції столичних парків на суму понад 30 млн грн.

    12 травня Подільська окружна прокуратура Києва спільно з Управлінням спеціальних розслідувань у столиці проводить обшуки в офісі комунального підприємства «Спецжитлофонд» та в приміщеннях підрядних організацій в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння грошовими коштами на суму понад 10,5 млн грн.

    Також 12 травня прокуратура і ДФС проводять обшуки в приміщеннях Київської міської держадміністрації, а також в офісі приватного підприємства та за місцем проживання його директора в межах розслідування кримінального провадження щодо заподіяння міському бюджету збитків на майже 19,5 млн грн.

    Крім того, 12 травня обшуки відбулися в комунальній корпорації «Київавтодор» в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час проведення ремонту доріг в Києві на суму понад 18 млн грн.

    Здійснено обшуки в Департаменті соціальної політики Київської міської державної адміністрації в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння бюджетними коштами в сумі 13,5 млн грн.

    Мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і придушенням місцевого самоврядування, а також особистим тиском на нього.

    Раніше в Офісі президента України заявили, що мають деякі питання до того, як мер Києва Віталій Кличко поєднує дві посади: міського голови та очільника Київської міської державної адміністрації. На Банковій вважають, що Кличко останнім часом приділяє занадто багато уваги глобальним політичним питанням, а не інтересам міста.

    Теги: прокуратура Віталій Кличко Київ кримінал будівництво розслідування КМДА
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