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    На метро «Вокзальна» завершився ремонт ескалатора

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    На метро «Вокзальна» завершився ремонт ескалатора

    Триває ремонт ескалаторів на станціях «Золоті ворота» та «Майдан Незалежності»

    Станція метро «Вокзальна» запрацювала у звичайному режимі. Позаплановий ремонт ескалатора завершено на 4 дні раніше передбаченого терміну.

    Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

    Водночас плановий капітальний ремонт ескалаторів триває на станціях «Золоті ворота» та «Майдан Незалежності». Там всі вони будуть полагоджені почергово.

    У метрополітені також повідомили, що у серпні 107 разів ескалатори зупинялися ручкою «Стоп» на різних станціях для уникнення травмування пасажирів з необережності. Ще 58 разів - через потрапляння сторонніх предметів (монет, підборів, одягу, тощо). 27 зупинок обладнання пасажири зробили без необхідності.

    «Дотримання правил користування ескалаторами у метрополітені – це безпека вашої поїздки. Для уникнення травмування важливо триматися за поручень, не заступати за обмежувальну лінію, не сідати на східці, тримати дітей за руку, а зовсім маленьких - на руках», - нагадали у метрополітені.

    Всього у столичній підземці працює 122 ескалатори. Найдовший з них на станції «Хрещатик» має 743 сходинки.

    Раніше повідомлялося, що з 6 на станції метро «Вокзальна» проводився позаплановий ремонт одного із трьох ескалаторів. У зв’язку з цим у пікові години були обмеження (закриття) станції на вхід.

    Київ метро ремонт
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