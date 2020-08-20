На метро «Вокзальна» завершився ремонт ескалатора



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Триває ремонт ескалаторів на станціях «Золоті ворота» та «Майдан Незалежності»

Станція метро «Вокзальна» запрацювала у звичайному режимі. Позаплановий ремонт ескалатора завершено на 4 дні раніше передбаченого терміну.

Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

Водночас плановий капітальний ремонт ескалаторів триває на станціях «Золоті ворота» та «Майдан Незалежності». Там всі вони будуть полагоджені почергово.

У метрополітені також повідомили, що у серпні 107 разів ескалатори зупинялися ручкою «Стоп» на різних станціях для уникнення травмування пасажирів з необережності. Ще 58 разів - через потрапляння сторонніх предметів (монет, підборів, одягу, тощо). 27 зупинок обладнання пасажири зробили без необхідності.

«Дотримання правил користування ескалаторами у метрополітені – це безпека вашої поїздки. Для уникнення травмування важливо триматися за поручень, не заступати за обмежувальну лінію, не сідати на східці, тримати дітей за руку, а зовсім маленьких - на руках», - нагадали у метрополітені.

Всього у столичній підземці працює 122 ескалатори. Найдовший з них на станції «Хрещатик» має 743 сходинки.

Раніше повідомлялося, що з 6 на станції метро «Вокзальна» проводився позаплановий ремонт одного із трьох ескалаторів. У зв’язку з цим у пікові години були обмеження (закриття) станції на вхід.