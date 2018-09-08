Голові Громадської ради при ДФС у Києві оголошено про підозру у підбурюванні до хабаря



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Затримання хабарниці

Чиновниця тривалий час підбурювала керівника одного із суб’єктів господарювання до надання неправомірної вигоди

Голові Громадської ради при ГУ ДФС у Києві повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) та ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України (підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення службовою особою в інтересах того хто надає таку вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища).

Про це повідомляється на сайті прокуратури Київської області.

Встановлено, що чиновниця тривалий час підбурювала керівника одного із суб’єктів господарювання до надання неправомірної вигоди посадовцям за виключення останнього із списку неблагонадійних підприємств та не перешкоджання у здійсненні подальшої підприємницької діяльності.

Жінку затримано в порядку ст.208 КПК України.

Наразі прокуратурою до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, 6 вересня Національна поліція затримала голову Громадської ради при головному управлінні Державної фіскальної служби України у м. Києві за вимагання понад 2 мільйонів гривень хабаря.