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    Головний бухгалтер «Київського метрополітену» спричинив збитки підприємству на 26 млн грн

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    Головний бухгалтер «Київського метрополітену» спричинив збитки підприємству на 26 млн грн

    Головному бухгалтеру КП «Київський метрополітен» оголошено підозру

    Головного бухгалтера КП «Київський метрополітен» викрито у службовій недбалості, йому оголошено підозру.

    Про це повідомляє 21 червня пресслужба прокуратури міста Києва.

    Зазначається, що як було установлено слідством, у 2014 році під час остаточних розрахунків за поставлені комунальному підприємству потяги, внаслідок службової недбалості головного бухгалтера не були вирахувані штрафні санкції за порушення умов поставки та введення в експлуатацію потягів, що спричинило збитки підприємству на суму понад 26 млн грн.

    Дії посадової особи кваліфіковано за ч. 2. ст. 364 КК України.

    Надалі в межах слідства буде надана правова оцінка діям інших керівників КП «Київський метрополітен», заявили в прокуратурі.

    Досудове розслідування триває.

    Нагадаємо, влада Києва веде переговори з міжнародними фінансовими організаціями щодо запуску «трам-трейну», який має з'єднати Троєщину з правим берегом Дніпра.

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