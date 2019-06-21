Головний бухгалтер «Київського метрополітену» спричинив збитки підприємству на 26 млн грн



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Головному бухгалтеру КП «Київський метрополітен» оголошено підозру

Головного бухгалтера КП «Київський метрополітен» викрито у службовій недбалості, йому оголошено підозру.

Про це повідомляє 21 червня пресслужба прокуратури міста Києва.

Зазначається, що як було установлено слідством, у 2014 році під час остаточних розрахунків за поставлені комунальному підприємству потяги, внаслідок службової недбалості головного бухгалтера не були вирахувані штрафні санкції за порушення умов поставки та введення в експлуатацію потягів, що спричинило збитки підприємству на суму понад 26 млн грн.

Дії посадової особи кваліфіковано за ч. 2. ст. 364 КК України.

Надалі в межах слідства буде надана правова оцінка діям інших керівників КП «Київський метрополітен», заявили в прокуратурі.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, влада Києва веде переговори з міжнародними фінансовими організаціями щодо запуску «трам-трейну», який має з'єднати Троєщину з правим берегом Дніпра.