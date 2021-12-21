Колишні зеки з ножем напали на таксиста та отримали тюремний строк

Зловмисники вночі замовили поїздку, під час якої завдали таксисту удар ножем у спину

Святошинський районний суд Києва оголосив обвинувальний вирок двом молодикам, які вчинили розбійний напад на водія таксі. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Злочин стався 7 жовтня 2018 року біля житлового будинку по вулиці Академіка Корольова у Києві.

Згідно з матеріалами слідства, обвинувачені, які раніше вже неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких злочинів, маючи на меті заволодіння чужим майном, спланували напад на водія служби таксі.

Заздалегідь підготувавши знаряддя злочину (ножі та дерев’яні палиці), зловмисники вночі замовили поїздку, під час якої завдали потерпілому удар ножем у спину, чим спричинили йому тяжкі тілесні ушкодження.

У суді було доведено вину обвинувачених у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України, та засуджено до 10 років позбавлення волі кожного з конфіскацією всього належного їм майна.

Обвинувачені перебувають під вартою.

Як повідомлялося, Печерська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт щодо іноземця, який спричинив смертельні ушкодження 52-річному перехожому.

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