Грип ще «гуляє» столицею: минулого тижня захворіло майже 10 тис. киян



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Порівняно з попереднім тижнем рівень захворюваності знизився на 7,6%

У Києві за 14-й тиждень цього року показник захворюваності на грип та ГРВІ складав 325,7 та є нижчим епідемічного порогу на 62%. Загалом зареєстровано 9652 хворих на грип та ГРВІ. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

За його інформацією, порівняно з попереднім тижнем рівень захворюваності знизився на 7,6%. Зокрема, захворіло 6215 дітей (зниження на 7,1%) та 3437 дорослих (на 8,3%). Захворюваність серед школярів знизилась на 8,2% (зареєстровано 2399 випадків). До закладів охорони здоров’я госпіталізували 153 особи, із них 147 дітей.

«Із початку епідсезону щеплено проти грипу 35 053 особи, з яких 9306 – діти. За власні кошти щеплено 32 494 особи, за кошти підприємств – 2497 та за кошти місцевого бюджету – 62», – сказав Поворозник.

Епіднагляд за грипом та ГРВІ продовжується.

Як повідомлялося, впродовж тижня з 25 по 31 березня внаслідок грипу в Україні померла одна особа - дитина віком до 17 років.

На Кіровоградщині за минулий тиждень ще дві людини померли від ускладнень грипу А (H1N1).