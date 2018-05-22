Грип знову атакує киян



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За тиждень захворюваність на грип у столиці зросла на 12%

У столиці за 20-й тиждень епідсезону зареєстровано 8193 хворих на грип та ГРВІ (за 19-й тиждень захворіло 7213) та спостерігається зростання у порівнянні з попереднім тижнем на 12%.

Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на рівні, характерному для цього періоду року. Наразі показник захворюваності складає 280 (за 19-й тиждень – 246,5) та є нижчим епідемічного порогу на 38,3%. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Порівняно з попереднім тижнем у столиці спостерігається зростання захворюваності як серед дитячого, так і серед дорослого населення. Так, дорослих захворіло 2675 осіб (зростання на 17,4%), дітей – 5518 (зростання на 9,3%). У структурі захворюваності діти становлять 67,4%, а на попередньому тижні – 69,4%. Серед школярів спостерігається зростання захворюваності на 10,4%: 1824 випадки, що становить 33,1% від загальної кількості захворілих дітей і 22,3% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою», – зазначив Поворозник.

За його словами, до медичних закладів за 20-й тиждень епідсезону госпіталізовано 81 особу, із них 73 – діти.

Як повідомлялося, з початку травня у Києві зареєстровано понад 460 випадків захворювання на кір.