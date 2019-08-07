Громадські вбиральні у Києві відновлять за рахунок інвестора



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Замовником робіт визначено «Київводфонд»

Реконструкцію громадських вбиралень стаціонарного типу на вул. Якуба Колоса та проспекті Перемоги в Святошинському районі Києва внесено до переліку об’єктів, які потребують залучення інвестицій. Про це йдеться у розпорядженні КМДА №1346.

Документ передбачає залучення інвестора до реконструкції за умови, що реконструйована громадська вбиральня залишиться у комунальній власності міста, буде функціонувати за призначенням та утримуватись за рахунок інвестора. Натомість він отримає можливість реалізувати свої бізнес-проєкти за рахунок надбудов чи прибудов до об’єктів громадського призначення.

Замовником робіт визначено спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство Київської міської державної адміністрації «Київводфонд», яке слідкуватиме за реалізацією проекту та врахуванням інтересів міста.

На Київське інвестиційне агентство покладено розробку можливих передпроєктних пропозицій, орієнтовних техніко-економічних показників, а також їх погодження зі структурними підрозділами КМДА та замовником. Департамент економіки та інвестицій КМДА на основі отриманих даних готуватиме умови конкурсу.

Реалізація проєктів сприятиме оновленню громадських вбиралень та забезпеченню високого рівня якості надання послуг.

Однак їх впровадження стане можливим тільки після внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 червня 2004 року № 322/1532 «Про затвердження переліку об’єктів реконструкції, реставрації, незавершеного будівництва, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва», зазначають у Департаменті економіки та інвестицій.

На сьогодні 73 комунальні громадські вбиральні стаціонарного типу закріплено за СВКП «Київводфонд». Серед них є ті, функціонування котрих неможливо або недоцільно відновити шляхом проведення капітального ремонту. Такі об’єкти потребують реконструкції, зазначають на підприємстві. Із пропозицією розглянути можливість залучення до реконструкції інвесторів СВКП «Київводфонд» звернулось до КП «Київське інвестиційне агентство».