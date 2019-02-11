Громадський бюджет-2020: вже подано 12 проектів на 2,5 млн грн



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Цього року на Громадський бюджет місто виділить 160 млн грн

До участі у Громадському бюджеті-2020 вже зареєстровано 12 проектів на суму понад 2,5 млн грн. Процедура подачі проектів триватиме до 6 березня 2019 року. З 15 травня до 6 червня 2019 року кияни зможуть обирати проекти, які місто реалізовуватиме у 2020 році, а до 1 серпня має бути розпланована реалізація портфелю ініціатив. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник під час брифінгу.

«Цього року на Громадський бюджет місто виділить 160 млн грн, а це на 10 млн грн більше, ніж минулого року. Зміщено терміни голосування та планування реалізації проектів: минулого року голосування закінчувалося у вересні, й у розпорядників коштів було замало часу, аби сформувати бюджетні запити на виконання ініціатив киян. У 2019 році голосування закінчується у червні», – розповів він.

За його словами, разом із тим, положення залишається без змін. Зокрема, зберігається мінімальна вартість проекту на рівні 50 тис. грн, і максимальна – у розмірі 3 млн, також залишили відсоток обов’язкового резерву: у кошторисі проектів він становить 20%.

«Залежно від кошторису ініціативи буде визначатися і кількість голосів для перемоги: чим дорожчий проект, тим більше потрібно буде набрати голосів. Ми скасували цього року попередній збір голосів підтримки для направлення його на публічне обговорення та експертизу», – пояснив Поворозник та нагадав про правила етичної поведінки, згідно з якими заборонено підкуп голосів, політичну агітацію та рейтинг доброчесності.

Параметри громадського бюджету на 2020 рік:

Громадська бюджетна комісія формується у період: 07.02 – 21.03.2019; Робочі групи з питань ГБ оновлюються до 11.02.2019; Інформаційна кампанія реалізується до 31.12.2019; Подання проектів командами у період: 07.02 – 06.03.2019; Публікація проектів в період: 07.02 – 11.03.2019; Публічне обговорення, експертиза, доопрацювання проектів, оскарження експертних висновків у період: 07.02 – 24.04.2019; Голосування за проекти: 15.05 – 06.06.2019; Визначення проектів-переможців та опрацювання проектів, що не стали переможцями: 09.06 – 21.06.2019; Планування реалізації портфелю проектів ГБ: 21.06 – 01.08.2019; Реалізація, звітування та оцінка результатів: 01.01.2020 – 31.12.2020.

Напрями реалізації проектів (на території комунальної власності) не змінились: безпека, дороги, транспорт, комунальне господарство, енергоефективність, освіта, охорона здоров’я, соціальний захист, спорт, ІТ (інформаційні технології), культура, туризм, екологія, громадянське суспільство, публічний простір та інше.

Поворозник окремо розповів про реалізацію проектів Громадського бюджету-2018: «У 2018 році на реалізації був 141 проект Громадського бюджету на суму 149 171,2 тис. грн. За реалізацією відповідали 23 головних розпорядники бюджетних коштів: 10 районних держаних адміністрацій, 11 Департаментів та 2 Управління. За підсумками року реалізовано повністю 115 проектів. На стадії завершення – 6 проектів, частково реалізовано – 12 проектів та не реалізовано повністю – 5 проектів».