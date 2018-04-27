Хабарника з СБУ взято під арешт і призначено 1,2 млн грн застави

Посадовця СБУ взято під варту до 21 червня

Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід посадовцю Главка СБУ у Києві та Київській області Олександру Карамушку у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Йому визначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом двох місяців – до 21 червня з можливістю внесення застави у розмірі 1 млн 233 тис. грн. В



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Затримання співробітника СБУ 24 квітня

Посадовця СБУ взято під варту до 21 червня

Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід посадовцю Главка СБУ у Києві та Київській області Олександру Карамушку у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Йому визначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом двох місяців – до 21 червня з можливістю внесення застави у розмірі 1 млн 233 тис. грн.

В разі внесення застави Карамушка буде зобов'язаний носити електронний браслет.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура наполягала на заставі у 8 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 24 квітня 2018 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили посадовця одного з міжрайвідділів Головного управління Служби безпеки України в м. Києві та Київській області на отриманні ним неправомірної вигоди в розмірі 47,5 тис. дол. США.

Речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила, що Служба безпеки України «надає повне сприяння НАБУ щодо викритого на хабарі співробітника столичного Главку СБУ».

27 квітня Національне антикорупційне бюро оприлюднило фрагменти розсекречених відеозаписів, зроблених в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій в рамках розслідування фактів корупції в сфері міграційної політики.

Джерело: ТСН