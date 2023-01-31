Гендиректор Yasno пояснив, яким будинкам у столиці відключають світло

Для рівномірних відключень усі житлові будинки поділені на групи

Потужність генерації у столиці сьогодні перевищила тисячну позначку. Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

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«Продовжуючи тему рівномірності та справедливості відключень, згадаю про будинки, підключені до ліній критичної інфраструктури. Бо якщо подивитися на пости в Facebook, то складається враження, наче на один будинок без світла – 10 зі світлом», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для рівномірних відключень усі житлові будинки поділені на групи. Групи формуються не за кількістю будівель, а за потужністю, яку вони споживають. Точну кількість будинків можна знайти на інфографіці нижче. Усі вони відключаються автоматично.

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«Є будинки поза групами, підключені до ліній критичної інфраструктури. ОСР не може їх відключати централізовано. Таких будинків було близько 1500, але завдяки співпраці колег з КМДА та перепідключенню на інші лінії зараз їх 750. Частина із них – 400 – мають відключатися ЖЕКами, ОСББ і керуючими компаніями, щоб дати змогу енергосистемі бути ще більш стабільною. Ще трохи будинків відключити не можна через технічні особливості. Але їх частка зовсім незначна – менше 3%», – зазначив Коваленко.

Коваленко підсумував, що фактично майже всі будинки у Києві відключаються за графіками. А от графіки можуть бути різними у сусідніх будинків.

Раніше повідомлялося, що Київ готує частину котелень до роботи без електрики.