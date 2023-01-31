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Гендиректор Yasno пояснив, яким будинкам у столиці відключають світло

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Гендиректор Yasno пояснив, яким будинкам у столиці відключають світло
фото ілюстративне

Для рівномірних відключень усі житлові будинки поділені на групи

Потужність генерації у столиці сьогодні перевищила тисячну позначку. Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

«Продовжуючи тему рівномірності та справедливості відключень, згадаю про будинки, підключені до ліній критичної інфраструктури. Бо якщо подивитися на пости в Facebook, то складається враження, наче на один будинок без світла – 10 зі світлом», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для рівномірних відключень усі житлові будинки поділені на групи. Групи формуються не за кількістю будівель, а за потужністю, яку вони споживають. Точну кількість будинків можна знайти на інфографіці нижче. Усі вони відключаються автоматично.

Гендиректор Yasno пояснив, яким будинкам у столиці відключають світло фото 1

«Є будинки поза групами, підключені до ліній критичної інфраструктури. ОСР не може їх відключати централізовано. Таких будинків було близько 1500, але завдяки співпраці колег з КМДА та перепідключенню на інші лінії зараз їх 750. Частина із них – 400 – мають відключатися ЖЕКами, ОСББ і керуючими компаніями, щоб дати змогу енергосистемі бути ще більш стабільною. Ще трохи будинків відключити не можна через технічні особливості. Але їх частка зовсім незначна – менше 3%», – зазначив Коваленко.

Коваленко підсумував, що фактично майже всі будинки у Києві відключаються за графіками. А от графіки можуть бути різними у сусідніх будинків.

Раніше повідомлялося, що Київ готує частину котелень до роботи без електрики.

Теги: Київ електроенергія будинок

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