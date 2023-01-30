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Київ готує частину котелень до роботи без електрики (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Київ готує частину котелень до роботи без електрики (фото)
Мобільну котельню можна доставити на причепі та підключити за кілька годин
Пресслужба Віталія Кличка

Енергетична інфраструктура столиці продовжує бути головною ціллю російського агресора

Столиця завчасно замовила виробництво пересувних мобільних котелень на випадок надзвичайних ситуацій. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Зазначається, що енергетична інфраструктура столиці продовжує бути головною ціллю російського агресора, який не припиняє обстрілів енергооб’єктів.

«Київ придбав 12 пересувних мобільних котелень, які вже отримало комунальне підприємство «Київтеплоенерго». У процесі виробництва ще понад 10 таких котелень для столиці. Ми першими в Україні впроваджуємо в роботу мобільні модульні котельні. Ці котельні, у випадку відсутності теплопостачання, можна оперативно розмістити в закладах соціальної сфери – лікарнях, школах, дитсадках. На сьогодні вузлами приєднання альтернативних теплоджерел оснастили вже 50 шкіл та 20 медзакладів міста», – повідомив Кличко.

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Мобільну котельню можна доставити на причепі та підключити за кілька годин, під’єднавши до центрального теплопункт закладу. Така модульна котельня здатна безперервно постачати тепло протягом тижня у випадку тривалої відсутності централізованого теплопостачання. Пересувні котельні можна експлуатувати навіть при температури мінус 30 градусів. Їхня дозаправка здійснюється автоматично. Виготовляють їх в Україні. Вартість вдвічі дешевша, ніж в Європі.

«Сьогодні ми робимо все, щоб забезпечити киян життєво важливими послугами. Тому місто і закупило необхідне обладнання, і продовжує залучати його в якості допомоги від міжнародних партнерів. Зокрема, від партнерів Київ вже отримав кілька сотень генераторів різної потужності», – додав мер.

Крім того, у столиці наразі працюють понад 530 пунктів обігріву для киян. Також уже понад 60 котельних міста оснастили генераторами, що дозволяє не припиняти теплопостачання у випадку відсутності електрики.

Раніше повідомлялося, що енергетики розробляють нову схему електропостачання для Києва, щоб уникнути блекауту.

Теги: Київ електроенергія Віталій Кличко

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