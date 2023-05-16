Глава столичної медицини: В Україні, і в Києві зокрема, надлишкова кількість медичних закладів

Валентина Гінзбург: «Де-факто не йдеться про закриття. Між закриттям та реорганізацією величезна різниця»

Загалом в Україні та в Києві зокрема є надлишкова кількість медичних закладів, які потребують реорганізації. Проте це завжди викликає супротив, як у пацієнтів, які думають, що залишаться без допомоги, так і у самих медиків. Таку думку в інтерв'ю «Главкому» висловила керівниця Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург.

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За словами Гінзбург, йдеться не про закриття медзакладів, а саме про реорганізацію, а це велика різниця. Як приклад успішної реорганізації у столиці вона наводить Службу крові, що була в занепаді, а зараз найкраща в країні, та Центр нефрології та діалізу у столиці, який окрім після реорганізації перетворився на спроможний заклад, і на його базі у 2021 році почали проводити трансплантації органів.

Попри позитивний досвід, реорганізацію медичних закладів завжди супроводжує величезний спротив, який, за спостереженнями Гінзбург, народжується з небажання керівників залишати свої крісла.

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«На жаль, це історія про їхнє особисте благополуччя, яким вони його собі бачать, а не про пацієнта. Вони вводять в оману пацієнтів розмовами про «закриття». Ті хвилюються, що залишаться без необхідної їм допомоги. А насправді чи так важливо пацієнту, яка назва та організаційна структура закладу, де він лікується? Чи йому важливо, щоб лікували якісно? Тому, якщо ви десь чуєте, що Гінзбург щось «закриває», «прихватизує», «знищує», це означає, що Гінзбург на правильному шляху і не дає можливості ошукувати людей. І це підтверджується результатами роботи вже реорганізованих закладів», – коментує вона

Як ще один приклад необхідності реорганізації керівниця Департаменту охорони здоров’я КМДА розповідає, що кожен медзаклад має штат немедичних працівників. «Їхня питома вага в загальній структурі від 30% до 51%! Ви почули? У медичному закладі понад половина співробітників – не медики! Суть в тому, що за рахунок об’єднання різних закладів ми отримуємо вивільнення коштів, які йшли на утримання фінансистів, юристів, кадровиків і скеровуємо їх на пацієнта. Тому нам тепер вдається безпрецедентно оновити матеріально-технічну базу, опанувати нові технології, навчити лікарів сучасних методик», – запевняє Гінзбург.