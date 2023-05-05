Військовий, який на фронті втратив ноги, освідчився дівчині: зворушлива історія кохання

Чоловік хотів звільнитися зі служби заради сімейного життя, проте розпочалася повномасштабна війна

Військовий Михайло Варварич торік у травні підірвався на міні на Луганщині: Чоловік утратив ноги, Але навіть ампутація не завадила йому освідчитися. Заручилися молодята у Флориді в США, де військовослужбовця протезували. З майбутнім подружжям поспілкувалися «Подробиці».

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Десантник Михайло Варварич, який втратив на передовій обидві ноги – на коліні освідчився коханій. Для Ірини освідчення стало сюрпризом, адже вона до останньої миті не знала, що її очікує.

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28-річний десантник зі Львова Михайло Варварич не випадкова людина на російсько-українській війні. З дитинства чоловік мріяв потрапити до армії та зробити захист країни своєю професією. Мрія Михайла здійснилася: чоловік опинився в еліті українського війська – 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді ЗСУ.

Михайло вже сім років служить за контрактом. Але, коли за рік до війни зустрів Ірину вирішив звільнитися, щоб створити сім'ю. Закохані навіть встигли прожити разом шість днів і почалася повномасштабна війна.

«Уже проходив ВЛК на звільнення зі служби, але як почалась повномасштабна, то Іру відвіз до себе додому, так вона познайомилася з моїми батьками, а сам поїхав до свого підрозділу. До своїх хлопців на Схід», – зауважив військовослужбовець.

Закохані кілька місяців спілкувалися лише телефоном. А одного дня Михайло подзвонив коханій із реанімації й розповів, що йому ампутували ноги. Михайло був готовий до того, що дівчина його покине, проте Ірина не зрадила кохання.

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«Я почала дуже плакати, і він зразу такий: я прийму будь-яке твоє рішення. Я сказала, ми з усім справимося, все буде добре», – пригадала дівчина.

«Боятися – я не боявся, я змирився б з будь-яким рішенням, яке б не було. Я, звичайно, радий, що вона зі мною залишилася, допомагає мені у всьому і підтримує мене», – поділився захисник.

19-річна дівчина постійно поруч зі своїм коханим фото: Керол Гузі для NPR

Важке поранення Михайло дістав торік 29 травня в Білогорівці на Луганщині.

«Ми працювали групою, пересувалися і хтось зачепив розтяжку і спрацювала ОЗМ-72. Нас три людини йшло, тобто один загинув, мені ампутували ноги, в мене була ще рука пошкоджена, і ще один теж був посічений осколками, але зараз все нормально», – розповів військовий.

У Михайла висока ампутація ніг – вище колін. Протезувати воїна погодилися в США, в Орландо. Там і відбулося освідчення.

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Військовий із протезами зробив пропозицію коханій фото з відкритих джерел

«Я казав поставлю собі ноги, тоді стану на коліно. Навчився більш-менш ходити, тобто, і при першій можливості хотів її здивувати й зробити їй пропозицію. І оскільки обіцяв стати на коліна, то став, трішки незграбно, не виходить в мене стояти, але як сказав – так і зробив», – додав Михайло.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ira Botvinska (@_botvinska_)

Біонічні протези він опанував за три місяці, і це було нелегко. Хлопець щодня тренується в спортзалі по дві-три години. Ірина біля нього і готова підтримати. Але секрет сили духу десантника – в опорі на себе.

«Це твій характер, твоя воля, чого ти маєш досягнути. Ти можеш ставити перед собою конкретну ціль, типу – я хочу встати, я хочу піти далі. В мене була ціль – це полюбому встати на ноги. Я планую через пів року поїхати Америку, але вже поставити собі бігові протези», – поділився Михайло.

Найближчим часом закохані поїдуть на реабілітацію до Польщі. А в майбутньому планують одружитися і жити в Україні.

Раніше повідомлялося, що воїн, який втратив ногу в бою, освідчився коханій і розчулив мережу (відео). Кохана всіма силами підтримувала хлопця та допомагала йому швидше одужати і виписатися з лікарні.